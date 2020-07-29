 

Мнение: Похищение лидера протестов

29.07.2020, 22:45, Разное

Арест женщины-активистки в Нью-Йорке.
Полицейские в штатском напали на нее на улице и бросили ее в неопознанный минивэн с надписью "Хлеб", увезли в неизвестном направлении. В городском совете назвала это видео "Невероятно тревожным" и заявили, что "Невольно возникает вопрос – Кто следующий?!"

Полиция заявляет, что задержанная уничтожила 5 камер видеонаблюдения на Манхэттене.

Под давлением мэрии и активистов BLM, полиция была вынуждена отпустить задержанную, коей оказалась некая Никки Стоун – бездомная трансгендерная женщина 18 лет.

Согласно официальной статистике с начала протестов в Нью-Йорке уничтожено более 300 полицейских машин.

Источник: Colonel Cassad





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