В Конгрессе начались слушания с участием глав американских технологических гигантов

29.07.2020, 22:16, Новости дня

В среду в Конгрессе начались долгожданные слушания с участием руководителей четырех крупнейших американских технологических компаний – основателя Facebook Марка Цукерберга, главы Amazon Джеффа Безоса, гендиректора Alphabet Inc, владеющей Google, Сандаром Пичаем и Тимом Куком, гендиректоро Apple Inc.

Руководители технологических гигантов, общая стоимость которых составляет около 5 триллионов долларов, выступают на заседании антимонопольного подкомитета Юридического комитета Палаты представителей.

Президент Дональд Трамп, который вступил в конфликт с несколькими крупнейшими технологическими компаниями, в среду пригрозил принять против них меры.

«Если Конгресс не привнесет объективность в деятельность технологических гигантов, что должно было быть сделано много лет назад, я сделаю это сам с помощью президентского указа», – пообещал Трамп в «Твиттере».

Президент, не уточнивший, каково будет содержание его приказа, раздражен действиями технологических компаний, включая Facebook и Twitter, которые в начале недели ограничили публикацию материалов по вопросам лечения коронавируса. Трамп также недоволен публикациями газеты Washington Post, которая принадлежит Безосу.

Конгрессмен Дэвид Сициллин, демократ и председатель антимонопольного подкомитета, также подверг критике все четыре компании.

«У них слишком много власти, – сказал он, выступая в начале заседания, – Хотя эти доминирующие компании все еще могут производить некоторые новые инновационные продукты, их доминирование убивает малый бизнес, производительность и общую динамику, которые являются двигателями американской экономики».

Руководители Facebook и Apple намекнули, что планируют указать на угрозу конкуренции со стороны Китая, чтобы не позволить законодателям принять меры для обуздания технологических гигантов.

Председатель подкомитета Дэвид Сициллин рассмотрит замечания критиков о том, что компании наносят ущерб конкурентам и потребителям своей деловой практикой и очевидным растущим аппетитом в отношении данных пользователей.

Руководители технологических компаний планируют выступить в свою защиту, заявив о том, что они сами сталкиваются с конкуренцией, опровергая заявления о своем доминировании на рынке. Это уже вызвало опасения, что на слушаниях появится мало новой информации, достаточной для привлечения компаний к долгосрочной ответственности.

Во вступительном слове Цукерберга говорится о том, что Китай строит свою «собственную версию Интернета, ориентированную на совершенно другие идеи, и они экспортируют свое видение в другие страны».

Тим Кук отмечает, что на «жестко конкурентном» рынке смартфонов одним из главных конкурентов Apple является китайская компаний Huawei Technologies Co Ltd, которая находится в центре внимания из-за угрозы национальной безопасности США.