РФ не уведомляла о переброске сил ЧВК через Беларусь – Совбез Беларуси

29.07.2020, 22:25, Новости дня

Россия не уведомляла белорусскую сторону о перемещении через территорию Беларуси военных формирований. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков, пишет информационное агентство БЕЛТА.

“Если бы осуществлялась переброска куда-то частной военной компании, тем более через территорию Беларуси, наверное, по линии каких-то специальных служб были бы определенные пояснения. Потому что это очень серьезный вопрос. Но получилось так, что ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни по какой другой структуре такой информации не получали”, – сказал Равков.

Он назвал задержание наемников “очень неприятным фактом”, который не подтвержден Российской Федерацией.

Сотрудники группы “А” Комитета госбезопасности Беларуси и ОМОН МВД в Минском районе в ночь на 29 июля задержали 32 россиянина. Еще одного члена группы задержали на юге Беларуси. По данным белорусского государственного агентства БЕЛТА, все иностранцы являются членами ЧВК “Вагнер”. Более 10 из них включены в список украинского сайта “Миротворец” как участники боевых действий на Донбассе на стороне поддерживаемых Россией сепаратистов.

Посольство России в Беларуси отказалось официально прокомментировать ситуацию с задержанием бойцов частной военной компании. Дипломаты уточнили, что не получали официального уведомления о задержании российских граждан на территории Беларуси, поэтому запросили информацию у компетентных органов Беларуси.

Российский писатель и боевик Захар Прилепин сообщил, что среди задержанных наемников оказалось несколько человек из его “батальона”. По его словам, боевики не собирались дестабилизировать ситуацию в Беларуси. “Обычная история: хорошо обученные люди движутся в определенных направлениях по своим маршрутам, у них свои дела и никакая Белоруссия им не нужна”, – сказал Прилепин.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время срочного совещания с членами Совета безопасности заявил, что необходимо обратиться в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили ситуацию с российским боевиками ЧВК “Вагнер” в Беларуси.