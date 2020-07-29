 

В Беларуси задержали боевиков ЧВК “Вагнер”, на должность руководителя ТКГ рассматривают Кравчука. Главное за день

29.07.2020, 22:25, Новости дня

ЧВК “Вагнер” в Беларуси

Сотрудники группы “А” Комитета госбезопасности Беларуси и ОМОН МВД в Минском районе в ночь на 29 июля задержали 32 россиянина. Еще одного члена группы задержали на юге Беларуси. По данным белорусского государственного агентства БЕЛТА, все иностранцы являются членами ЧВК “Вагнер”. Более 10 из них включены в список украинского сайта “Миротворец” как участники боевых действий на Донбассе на стороне поддерживаемых Россией сепаратистов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал срочное совещание с членами Совета безопасности после задержания боевиков ЧВК “Вагнер” в Беларуси.

Новый руководитель ТКГ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на должность руководителя трехсторонней контактной группы по Донбассу рассматривается несколько кандидатов. В их числе – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, а также первый президент Украины Леонид Кравчук.

Перемирие на Донбассе

С начала действия режима прекращения огня на Донбассе не был ранен ни один украинский военнослужащий, потерь среди сил ООС также не было. Режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, заявил начальник Генштаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак.

Вето на заседания комиссии НАТО – Украина

Пока Венгрия не увидит прогресса в обеспечении прав национальных меньшинств в Украине, будет сохраняться вето на заседания комиссии Украина – НАТО. Об этом заявил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто.

Санкции против Украины

Правительство России внесло в Госдуму проект закона, который предусматривает введение новых экономических мер в отношении Украины.

Коронавирус в ЦИК

Центральная избирательная комиссия Украины призвала не входить в админздание комиссии без особой необходимости в связи с выявлением коронавирусной инфекции среди сотрудников ЦИК.

Тихановскому продлили арест

Белорусскому оппозиционеру и мужу кандидата в президенты Светланы Тихановской Сергею продлили срок содержания под стражей до 29 сентября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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