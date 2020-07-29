«Тогда у всех у нас было оружие»

29.07.2020, 22:15, Разное

Показания по делу об убийстве, в котором обвиняют бывшего хабаровского губернатора, данные нашему специальному корреспонденту Ирине Тумаковой.

Убийство бизнесмена Евгения Зори в октябре 2004 года было одним из самых громких преступлений в Хабаровске. Спустя 16 лет его вменяют экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Что в этой версии правильно, а что с ней не так, «Новой» рассказал близкий друг Евгения Зори, который поддерживал связь с его семьей почти до самой гибели бизнесмена. Напомним, что Сергей Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске, пока его обвиняют в организации двух убийств, но Следственный комитет обещает найти еще. Со дня ареста Фургала в Хабаровском крае не стихают протесты, люди выходят на улицы, требуя вернуть губернатора, которого они выбрали в 2018 году. Но 20 июля президент Путин отстранил Фургала от должности в связи с утратой доверия.

Петр Саруханов / «Новая газета»

Телеканал «Россия» выдал в эфир интервью вдовы одного из погибших, по версии следствия, по заказу Фургала, — бизнесмена Евгения Зори. Лариса Зоря, анонсировал ее рассказ ведущий, вместе с дочками «были вынуждены покинуть родину, потому что опасались расправы». Женщина решилась «встретиться с журналистами только после того, как предполагаемый убийца ее мужа был задержан». «Для меня совершенно однозначно, что убийца и заказчик этого преступления — Фургал», — говорит в кадре Лариса.

Это интервью увидел друг семьи Евгения Зори. Условно назовем его Виктором, потому что настоящего имени он просил не публиковать (редакции оно известно, собеседник дал согласие на диктофонную запись разговора с последующей публикацией).

— Меня это интервью Ларисы привело в ужас, — начинает Виктор. — У меня ощущение, что она читала текст под диктовку. Это совсем не ее слова, это вообще была как будто не Лариса. В жизни она гораздо красивее. Она жизнерадостный человек, всегда улыбается, у нее сейчас отличный дом в Ванкувере, прекрасный друг. Она и сейчас отлично выглядит.

А тут она выглядит как… как человек, говорящий под давлением.

— Насколько хорошо вы знали Евгения Зорю?

Евгений Зоря. Скриншот из видео / Youtube

— Женя был военным, уволился где-то в 1994-м году в звании майора. Я его знал еще как военного корреспондента. По службе мы не общались, но его редакция находилась рядом со штабом округа, где я служил. Мы примерно в одно время занялись бизнесом, только чуть разным. Но я много лет знал не только его, но и Ларису, и их дочек. Бывал у них дома на Серышева.

В 1998 году они всей семьей, с тремя детьми, улетали из Хабаровска. Старшей девочке было лет семнадцать, младшая — совсем маленькая, года два. Тогда из Хабаровска летал самолет в Сиэтл, там их встречали наши общие друзья, а дальше на машине до Ванкувера 250 километров. Эти же друзья сняли им жилье в Ванкувере и помогали на первых порах. Потом Женя часто прилетал в Хабаровск, мы с ним встречались. В Канаде они начинали с простого магазинчика, но потом Лариса купила дом в Ванкувере, а это очень дорого.

Бизнесом в семье вообще-то всегда управляла Лариса.

Она начала свое дело, когда еще работала в администрации — то ли городской, то ли краевой, не помню. Высокая, красивая, улыбчивая, умная, бойкая и обаятельная, ей никто не мог отказать. Именно у нее, а не у Жени был талант администратора. А Женя — он появился, когда у Ларисы уже все было на ходу. Он был такой по натуре… писатель. Хотел свою газету выпускать.

ЦИТАТАИз передачи с интервью Ларисы Зори (текст ведущего за кадром)

«Бандиты поджидали его на парковке недалеко от районного отдела внутренних дел. Киллеры сработали чисто, не оставили ни следов, ни зацепок, в деле не было даже подозреваемых».

— Вы хорошо помните обстоятельства гибели Евгения?

— Они жили в сталинском доме на Серышева, в квартале от штаба округа, где раньше служил Женя, и рядом с милицией. Дом называют генеральским — там действительно живут генералы, в квартирах высокие потолки. Мишина квартира была на верхнем этаже. Двор прекрасно освещен. В доме пять подъездов — и возле каждого ходили люди. После убийства во дворе всю ночь разбиралась милиция, а потом весь день возле дома стояла толпа народу, какие-то местные бабульки. Они всем рассказывали, что видели в окна. Женя с кем-то встретился, они поспорили, спор перерос в стрельбу, тот человек начал стрелять куда попало… Из семи выстрелов один оказался смертельным.

— А у Зори было оружие?

— Как у нас всех. Ну, человек служил раньше в армии… В общем, тогда у всех у нас было оружие, у Жени тоже.

— Что могла знать Лариса Зоря об обстоятельствах гибели мужа? Могла она видеть заявление в полицию, которое будто бы он оставил в квартире, указав на конфликт с Фургалом?

— Не было никакого заявления. Лариса в 1998 году улетела в Канаду и до осени 2019-го в Хабаровск не возвращалась, сюда прилетал только Женя. Она вообще в Россию не прилетала. И уж точно встречаться с Фургалом она никак не могла.

ЦИТАТЫИз передачи с интервью Ларисы Зори (текст ведущего за кадром)

«У предпринимателя незадолго до убийства был конфликт с Сергеем Фургалом и его партнерами… Конфликт был связан со зданием завода, которое приобрели предприниматели. Одна часть здания принадлежала Сергею Фургалу, тут располагался пункт приема металла. Другую выкупил Евгений Зоря. Фургалу это якобы не понравилось».

Из интервью Ларисы Зори

«[В судах] все было сфабриковано, у Фургала были связи, мы никак не могли выиграть. Но потом произошел в этом деле как-то перелом, был суд последней инстанции, где уже была совершенно четкая доказательная база про то, что мы правы. И в ночь перед этим судом Женю убили».

— Но конфликт ведь действительно был, остались решения арбитражных судов, где компания Фургала и Зоря делили какой-то склад обанкротившегося завода ЖБИ.

— Это не конфликт был, а просто нуль. И делили они не склад, а какую-то дорожную ветку, кусок внутренней дороги, который одному из них мешал проезжать. Разве за такое убивают? И еще в августе Женя этот суд выиграл. А убили его через два месяца, в октябре. Какой смысл был Фургалу его убивать, если в Канаде оставались Лариса и дети?

У могилы Евгения Зори в Канаде. Скриншот видеосюжета

— Тогда, может быть, вы знаете, кому был смысл убивать?

— Вы удивитесь, но у них в Хабаровске было много врагов.

— Откуда же? Они занимались вполне мирным бизнесом.

— Одно из их предприятий, «Купава», — это были ларьки на колесах, развернутые по всему городу. Они стояли в Хабаровске чуть ли не на каждой остановке, их были сотни. Каждый ларек — это две или три продавщицы, потому что работали они круглосуточно, чтобы товар не увозить. И вот они столкнулись с банальной вещью: все до единой продавщицы воровали.

И продукты воровали, и деньги. Это была страшная головная боль. Женя жаловался, что ничего не может сделать: да, можно подать на них заявление, можно подтянуть бандитов, но это носило такой массовый характер, не могли же они всех продавщиц посадить. Я тогда придумал ему высокотехнологичное новшество — и Женя стал ставить в каждый ларек видеокамеру с записью. Это было очень дорого.

Но продавщица приходила утром на работу и вешала на камеру тряпку. Уходила с работы — снимала тряпку. Он мне сам рассказывал, что все высокие технологии уперлись в русскую тряпку.

И ни по закону, ни по понятиям заставить продавщиц работать по-другому он не мог.

— Вы хотите сказать, что его убила продавщица, вешавшая тряпку на видеокамеру?

— При мне Женя несколько раз звонил, кого-то увольнял, кого-то распекал. Проблемы возникали с мужьями этих продавщиц, с друзьями. И когда Женю убили, то многие в городе показали пальцем на ларьки:

вот сколько ларьков — столько у него как минимум врагов в Хабаровске.

— И никто тогда не вспомнил про суд с Фургалом? Тот был уже довольно крупным сборщиком металлолома, имел прибыльный бизнес.

— До 2005 года, пока Фургал не начал лезть в депутаты, его вообще никто не знал в Хабаровске. Сборщиков металлолома в крае были сотни, он был просто одним из них. Торговля металлом для всех была прибыльной. Там же рядом Китай, любой кусок проволоки уезжал туда и превращался в доллар. Как и лес, как и рыба. В Хабаровске только этим все и занимались: лес, рыба, металлолом. «Больших» людей, которые тогда занимались металлом, я знал. Но его не знал, он был никем.

Сергей Фургал в суде. Фото: РИА Новости

— Сейчас есть версия, что Фургал заказал убийство местному авторитету Михаилу Тимофееву, которого называют лидером группировки «моисеевских». Будто бы Тимофеев предложил услуги Зоре — тот отказался, предложил Фургалу — тот согласился.

— Да, я тоже об этом читал. Вот это очень похоже на правду, это стиль Миши. Он так работал: создавал конфликты на ровном месте.

Мог к одному прийти, наговорить на другого, потом второму — на первого, а потом «доить» обоих. Только Миша не убивал.

Он мог поломать челюсть, мог жути нагнать, но он не шел на убийства. Его уровень — это крышевание таксистов на вокзале. Ни одного убийства за ним не известно.

— Его вы тоже хорошо знаете?

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