 

Медики: Фталаты могут быть причиной нарушений сна у женщин в период менопаузы

29.07.2020, 22:09, Разное

Медики рассказали, что фталаты могут приводить к нарушениям сна у женщин во время менопаузы. Химические вещества присутствуют в большинстве продовольственных и промышленных продуктов.
Результаты предыдущих исследований показали, что проблемы со сном в менопаузе имеют прямую связь со снижением гормонального уровня. Влияние распространенных химикатов, негативно воздействующих на функционирование эндокринной системы, один из малоизученных, но актуальных вопросов. Исследование этой области поможет понять, чем именно вызваны нарушения сна у представительниц прекрасного пола.

Фталаты воздействуют на всех людей, однако в женском организме они накапливаются быстрее и больше. Согласно прошлым испытаниям, у дам, использующих продукты личной гигиены, вероятность приливов оказалась более высокой. Фталаты могут быть причиной ночного пробуждения, а также способны привести к появлению тревоги и депрессии. Результаты проведенной научной работы, где были проанализированы показатели более 700 женщин в период пременопаузы и перименопаузы, продемонстрировали зависимость между частотой проблем сна и концентрацией солей и эфиров фталевой кислоты.





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