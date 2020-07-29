 

Анна Седокова рассказала, почему разорвала отношения с матерью

29.07.2020, 22:09, Разное

Анна Седокова в одном из последних интервью раскрыла подробности ссоры с матерью. Причиной разрыва отношений стал мужчина, пытавшийся совратить певицу в детстве.
Анна Седокова призналась, в свое время, когда она была еще в детском возрасте, некий взрослый житель пытался вступить с ней в интимную связь. Между ним и артисткой ничего не произошло, были лишь заигрывания. Однако через несколько лет мать исполнительницы пришла на празднование дня рождения дочери в паре с тем самым мужчиной. Поведение самого родного человека очень удивило Седокову, она не смогла перенести предательства и унижения, и приняла решение разорвать с матерью все отношения. Певица подчеркнула, она никогда не жалуется на судьбу, поскольку детские и юношеские трудности помогли ей сформировать цель в жизни и выработать характер, благодаря которому она смогла добиться успеха.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Софи Тернер и Джо Джонас стали родителями: имя и пол ребенка

18.07 / Индейцы о “застройщике” Аляски: «Русский купец Александр Баранов — расист и насильник»

14.07 / Принц Кристиан Ганноверский и экс-модель Алессандра де Осма стали родителями двойни

27.06 / Xiaomi и Redmi запустили программу по замене за 7 долларов аккумуляторов на старых смартфонах

14.07 / “Хуже, чем запах тухлой рыбы”: Депутат Соломатина готова запретить женские духи в РФ

03.07 / Мнение: Каким будет мир без лидерства США?

28.06 / ЦИК: явка на голосование по поправкам в Конституцию достигла 28%

14.07 / Дело Дмитриева. Раскопки

06.07 / Киану Ривз и его возлюбленная Александра Грант поужинали с актерами “Матрицы-4” в Берлине

09.07 / Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по делу об организации убийст

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска