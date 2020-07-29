Анна Седокова рассказала, почему разорвала отношения с матерью

29.07.2020, 22:09, Разное

Анна Седокова в одном из последних интервью раскрыла подробности ссоры с матерью. Причиной разрыва отношений стал мужчина, пытавшийся совратить певицу в детстве.

Анна Седокова призналась, в свое время, когда она была еще в детском возрасте, некий взрослый житель пытался вступить с ней в интимную связь. Между ним и артисткой ничего не произошло, были лишь заигрывания. Однако через несколько лет мать исполнительницы пришла на празднование дня рождения дочери в паре с тем самым мужчиной. Поведение самого родного человека очень удивило Седокову, она не смогла перенести предательства и унижения, и приняла решение разорвать с матерью все отношения. Певица подчеркнула, она никогда не жалуется на судьбу, поскольку детские и юношеские трудности помогли ей сформировать цель в жизни и выработать характер, благодаря которому она смогла добиться успеха.