Первых нет и отстающих: кто выиграет гонку за вакциной от COVID-19?

29.07.2020, 21:53, Разное



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Россия

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи

В конце июля заместитель директора центра по научной работе Денис Логунов рассказал, что ученые разработали векторную вакцину от коронавируса буквально за две недели еще в феврале, использовав наработки при создании вакцины от ближневосточного респираторного синдрома (MERS). С помощью метода генной инженерии ген шиповидного белка коронавируса «зашили» в геном одного из типов аденовируса, который безопасен для человека. Аденовирус доставляет антиген в клетки человека и «тренирует» иммунную систему распознавать вирус. В настоящий момент препарат проходит первый и второй этапы клинических исследований на 76 добровольцах.

Накануне американский телеканал CCN сообщил о том, что Россия, возможно, станет первой страной, которая зарегистрирует вакцину от коронавируса. Издание ссылается на неких российских чиновников, которые назвали конкретную дату регистрации препарата — 10 августа. Первая партия вакцин предназначена для медицинских работников.

По словам директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова, стоимость российской вакцины от коронавируса будет сопоставима с ценой прививки от гриппа — 150-200 рублей за дозу.

«От коронавируса дважды нужно прививаться, поэтому необходимо умножить на два», – сообщил эксперт. Он также добавил, что основной объем препарата будет проходить через госзакупки, что позволит контролировать стоимость препарата.

Новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»

27 июля первый из пяти добровольцев, с которых начались клинические испытания новосибирской вакцины от коронавируса, получил первую дозу препарата. Ранее гендиректор научного центра Ринат Максютов заявил, что испытания на способность формирования иммунного ответа на инфекцию прошли три препарата: рекомбинантная вакцина на основе вируса везикулярного стоматита, рекомбинантная вакцина на основе вируса гриппа A и пептидная вакцина.

«Это наиболее продвинутые с точки зрения полученных результатов препараты», – отметил глава «Вектора».

В среду заведующий лабораторией «Вектора» Ильназ Иматдинов сообщил о том, что промышленный выпуск вакцины намечен на конец 2020 или начало 2021 года.

США

Moderna

В минувший понедельник американская биотехнологическая компания Moderna заявила о старте финальной стадии масштабных клинических испытаний вакцины против SARS-Cov-2. В испытаниях примут участие 30 тысяч добровольцев. Прототип вакцины разработали специалисты Moderna совместно с Национальным институтом здравоохранения США.

Экспериментальная вакцина mRNA-1273 содержит матричные РНК белков коронавируса, на которые организм реагирует выработкой «безвредного» белка, вызывающего иммунный ответ.

В настоящий момент компания ведет переговоры о продаже препарата по цене $25-30. Поскольку для вакцинации необходимы две дозы, курс будет стоить $50-60, сообщает Financial Time. Эта стоимость предусмотрена для США и других стран с высоким уровнем доходов, однако вряд ли она будет финальной, поскольку другие производители вакцины предлагают более выгодные цены.

Pfizer и BioNTtech

28 июля американская Pfizer и ее немецкий партнер BioNTtech объявили о начале глобальных клинических испытаний фазы 2/3 кандидатной мРНК-вакцины от коронавируса. Предполагается участие 30 тысяч добровольцев.

При создании препарата использовалась технология мРНК, которая потенциально сможет «тренировать» здоровую иммунную систему для выработки антител для борьбы с инфекцией.

Если испытания пройдут успешно, вакцина будет представлена на официально утверждение в октябре 2020 года. В этом случае компании планируют произвести до 100 миллионов доз препарата до конца 2020 года и до 1,3 миллиардов доз к концу 2021 года. Первую партию фармгиганты планируют продать по цене $19,5 за дозу. Таким образом, вакцина Pfizer и BioNTtech составит серьезную конкуренцию Moderna.

Великобритания

Оксфордский университет

20 июля Оксфордский университет (University of Oxford) заявил об успешном окончании клинических испытаниях векторной вакцины, которые показали, что препарат вызывает сильный иммунный ответ и имеет мало побочных эффектов. Т-клетки (Т-лимфоциты) вырабатываются в течение 14 дней после вакцинации, антительный или гуморальный ответ — в течение 28 дней.

Препарат, которые разработали ученые Оксфордского университета совместно с британско-шведской фармкомпанией AstraZeneca, имеет тот же механизм действия, что и российская векторная вакцина — безопасный для человека аденовирус шимпанзе (ChAdOx1) генетически модифицирован для кодирования шиповидного белка коронавируса. При попадании в человеческий организм с помощью вакцины он заставляет клетки вырабатывать белок и «тренирует» иммунную систему распознавать вирус.

В настоящий момент ученые приступили к масштабным испытаниям препарата, которые должны доказать эффективность вакцины, однако правительство Великобритания уже сделало на заказ на первую партию вакцин — 100 миллионов доз.

Известно также, что AstraZeneca заключила сделку с Францией, Италией, Германией и Нидерландами о поставке вакцин по цене $3-4 за дозу.

Имперский колледж Лондона

Над второй британской вакциной от коронавируса работают ученые Имперского колледжа Лондона (Imperial College London). Еще в январе исследователи разработали экспериментальный образец РНК-вакцины, используя геном вируса, который был получен из Китая. Препарат представляет собой фрагмент РНК вируса, управляющий производством шиповидного белка, который помогает патогену проникать в клетки.

Специалисты «переделали» эту часть генома таким образом, что при попадании в клетку она начнет копировать саму себя, в результате чего клетки начинают производить множество молекул шиповидного белка. Они становятся раздражителями иммунитета, в результате чего организм начинает вырабатывать множество антител, создавая иммунный ответ.

Сейчас ученые приступили ко второму этапу клинических испытаний РНК-вакцины, в ходе которого будут привиты 105 человек от 18 до 75 лет. Спустя три недели добровольцы получают повторную дозу препарата.

Сроки завершения работы над вакциной и регистрации пока не называются, ее стоимость пока тоже под вопросом.

Китай

На сегодняшний день в Китае разрабатывается пять видов вакцин против коронавируса: инактивированные (изготавливаются из микроорганизмов), с рекомбинатным белком, аденовирусные, на основе нуклеиновых кислот и живые ослабленные вакцины против гриппа. За исключением противогриппозных вакцин четыре вида препарата успешно прошли клинические испытания на людях.

16 июня специалисты подразделения фармкомпании China National Biotec Group Company (CNBG) в Ухане заявили об успешном завершении I и II фазы клинических испытаний еще одной вакцины от коронавируса. 16 июля стартовала финальная стадия испытания препарата в Объединенных Арабских Эмиратах. О какой именно вакцине идет речь, в CNBG не уточнили.

Если испытания пройдут успешно, вакцины китайского производства могут получить разрешение для массового использования уже в конце октября 2020 года. В настоящий момент CNBG расширяет мощности для производства вакцин.

Официальных заявлений о стоимости препаратов еще не было, однако 23 июля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о том, что власти страны уже получили «определенное коммерческое предложение» от одного из китайских разработчиков. По словам Ляшко, стоимость одной дозы препарата составит $20, с учетом того, что для вакцинации понадобятся две дозы, полный курс обойдется украинцам в $40.

23 июля министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что государство готово предоставить странам Латинской Америки и Карибского бассейна кредит в размере $1 млрд на приобретение китайской вакцины. По словам дипломата, таким образом прививка от коронавируса станет «общественным благом широкого доступа».