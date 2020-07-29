 

Турция собралась ужесточить меры против коронавируса

29.07.2020, 21:53, Новости дня

Турция может ввести новые ограничительные меры в связи с продолжением волны коронавируса и ростом числа случаев COVID–19, сообщил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.

«Пик пандемии в Стамбуле и Измире прошел, но волна еще продолжается. В центральной Турции и в восточных провинциях пик еще не достигнут, число случаев коронавируса постепенно увеличивается. Если будет необходимо, могут быть приняты радикальные меры», – цитирует РИА «Новости» Коджа.

Он добавил, что во время праздника Курбан-байрам, который в Турции будут отмечать с 31 июля по 3 августа, на повестке дня новых ограничений нет. Турецкий министр призвал граждан повсеместно использовать маски и соблюдать социальную дистанцию.

Как говорил Коджа накануне, число выявленных случаев коронавируса в Турции увеличилось за сутки на 963, умерли 15 больных. Общее число зарегистрированных с COVID–19 достигло 228 тысяч, умерших – 5645. С начала июня в стране сняли большинство ограничений, введенных из-за пандемии.

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рекомендовал не ездить в Турцию после открытия границ.

Напомним, что в начале мая президент Турции Тайип Эрдоган объявил об ослаблении ограничительных мер, которые были приняты в связи с распространением коронавируса.





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