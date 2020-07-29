Задержанные в Белоруссии россияне попали в базу сайта «Миротворец»

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29.07.2020, 21:48, Новости дня

Задержанные в Белоруссии россияне попали в базу скандального украинского сайта «Миротворец».

В сообщении «Миротворца» говорится, что на момент задержания 24 россиянина уже были в базе сайта, еще девятерых добавили после, передает РИА «Новости».

Напомним, в среду в Белоруссии задержали 33 граждан России, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании «Вагнера». Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике.

Одного из задержанных СМИ определили как воевавшего в Донбассе снайпера, а российский писатель Захар Прилепин заявил, что среди задержанных в Минске россиян есть несколько человек, которые воевали вместе с ним на юго-востоке Украины.

Белорусский МИД намерен пригласить послов РФ и Украины после задержания 32 россиян в Минске. На Украине тем временем звучат призывы о выдаче россиян Киеву.





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