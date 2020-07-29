Россиянам дали советы по выбору качественного сыра

29.07.2020, 21:48, Новости дня

Качественный сыр должен быть изготовлен из натурального молока без добавления консервантов, сообщил совладелец сыроварни «Сырная губерния» Петр Кондауров.

«Если молоко натуральное, качественное, проверенное на то, чтобы в нем не было антибиотиков, то сыр в 90% случаев получается хорошим», – рассказал Кондауров телеканалу «Мир 24».

По словам предпринимателя, 99% сыров при изготовлении без красителей выглядят белыми. Однако потребители привыкли видеть сыр желтым, поэтому над цветом работают технологи.

«Желтый сыр не бывает без красителей. Самый популярный краситель, который используется во всех странах мира, – аннато. Это абсолютно естественный, натуральный и безвредный краситель. Цвет сыра – исключительно работа технолога с добавками и красителями» – сообщил Кондауров.

Предприниматель посоветовал руководствоваться личными предпочтениями при выборе сыра: ориентироваться на цвет, вкус и запах, который нравится конкретному потребителю. Кондауров также отметил, что сыр не может долго храниться в домашних условия, жизнь продукта можно продлить, завернув его в пакет или бумагу.

Напомним, что врач Минздрава РФ советует употреблять не менее 400 г овощей и фруктов ежедневно, а также не злоупотреблять солью. Также важным фактором является отказ от вредных привычек – курения и употребления спиртного.



