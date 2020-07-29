 

Мнение: Индивидуальный предприниматель Ефремов вины не признает

29.07.2020, 21:35, Разное

Как заявил адвокат потерпевших, "актер" Михаил Ефремов убивший человека по пьяни в ходе ДТП, в ходе следствия от признания своей вины отказался. Кроме того, Ефремов заявил, что он не актер, а индивидуальный предприниматель. Ну это сразу на условно-досрочное.

Собственно, вот и вся цена роликам с извинениями и покаяниями https://colonelcassad.livejournal.com/5943667.html от "гражданина поэта".

Источник: Colonel Cassad





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Канье Уэст дал интервью о своей предвыборной кампании: про разлад с Дональдом Трампом, советника Илона Маска и мечты о личной Ваканде

03.07 / ВC Татарстана отменил оправдательный приговор мужчине, которого обвиняли в насилии

28.06 / Наглая тактика Кремля или Зачем Путин вооружает украинцев паспортами РФ

04.07 / Раскрыты характеристики нового ударного вертолета Ми-28НМ

08.07 / Джонни Депп дал показания в суде против Эмбер Херд: “Она пришла в мою жизнь, чтобы забрать у меня все”

03.07 / В Motorola представили недорогой смартфон Motorola One Fusion

21.07 / Личное: Могла бы нарисовать ее по памяти

17.07 / Ученые: Скалы могут помочь в решении проблемы изменения климата

27.06 / “Не может быть!”: Супруга Мартиросяна своим поздравлением Алсу запутала подписчиков

10.07 / Пугающее бесследное исчезновение на пикнике 4-летней девочки Нейлин Маршалл

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска