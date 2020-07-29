Мнение: Индивидуальный предприниматель Ефремов вины не признает

29.07.2020, 21:35, Разное

Как заявил адвокат потерпевших, "актер" Михаил Ефремов убивший человека по пьяни в ходе ДТП, в ходе следствия от признания своей вины отказался. Кроме того, Ефремов заявил, что он не актер, а индивидуальный предприниматель. Ну это сразу на условно-досрочное.

Собственно, вот и вся цена роликам с извинениями и покаяниями https://colonelcassad.livejournal.com/5943667.html от "гражданина поэта".