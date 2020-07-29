ФРС США собралась открыть расследование против Visa и Mastercard

29.07.2020, 21:30, Новости дня

Федеральная резервная система (ФРС) может провести расследование в отношении платежных систем Visa и Mastercard, в связи с нарушением американского закона через повышение сборов во время пандемии коронавируса нового типа, сообщил портал Business Insider.

Согласно публикации, сенатор Ричард Дурбин (демократ от штата Иллинойс) направил в ФРС письмо, обратив внимание на то, что американские ретейлеры, находящиеся и так в тяжелом положении из-за вынужденной приостановки торговли во время пандемии, вынуждены платить очень высокие сборы за проведение операций по дебетовым картам. Он обращает внимание, что их объем существенно вырос из-за снижения объема выплат наличными средствами. При этом такие системы, как Visa и Mastercard, воспользовавшись моментом, установили чрезмерно высокие для розничных продавцов сборы на подобные операции, передает ТАСС мнение сенатора-демократа.

Как поясняет Business Insider, американские законы традиционно разрешают ретейлерам самостоятельно определять, через какие системы проводить оплаты покупателями товаров и услуг. Один из подзаконодательных актов, вступивший в силу в 2010 году, устанавливает предел сбора, который банки взимают за подобные операции. Для ретейлеров был установлен режим благоприятствования, который позволял им проводить платежи сразу по нескольким каналам и при этом перечислять Visa и Mastercard льготно низкий сбор. Упомянутые платежные системы сейчас нарушают это правило, убежден сенатор Дурбин.

Напомним, в отчете Международного валютного фонда сообщалось, что основным риском для экономики США является возможность повторения вспышки коронавируса.