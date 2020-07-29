 

Ученые: Пессимисты рискуют умереть на два года раньше

29.07.2020, 21:30, Разное

Ученые из Медицинского исследовательского института QIMR Berghofer установили связь между пессимизмом и продолжительностью жизни. Люди с негативным настроем рискуют умереть на два года ранее своих сверстников-оптимистов.
Ученые еще в 1993-1995 годах провели опрос около 3000 респондентов возрастом старше 50 лет для выяснения уровня их пессимизма. Позже специалисты проанализировали данные Австралийского национального индекса смерти и узнали, сколько опрошенных уже ушло из жизни. Также эксперты изучили причины всех смертей и выяснили, у большинства пессимистов развивались опасные для жизни заболевания. Причинами смерти людей с негативным настроем чаще всего становились болезни сердца, сосудов и другие заболевания, кроме онкологических. В то же время оптимизм не влияет на длительность жизни человека, а все опрошенные позитивно настроенные люди жили не дольше средних показателей.

По результатам исследования лишь 9% добровольцев были признаны очень пессимистичными, при этом исследователи не выявили существенной разницы в отношении к миру между представителями прекрасной и сильной половин человечества.





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