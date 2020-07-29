Мнение: Что такое демократия-2

29.07.2020, 21:26, Разное

Начало – здесь.

Таким образом, демократия – это, конечно, никакая не власть народа, но это власть при участии народа. Маловато будет? Ну тут как всегда – смотря с чем сравнивать. При других формах государственного устройства даже участия не предполагается.

Поскольку у всех, я смотрю, на пляжах мозги плавятся от жары – напишу тезисно и вкратце.

Есть организованные группы «по интересам», которые борются между собой за власть и влияние. И население (по ходу процесса превращающееся в «народ») используется в качестве арбитра – решает, какая именно из групп получит в руки бразды правления и ресурсы государства. Для групп это бывает удобнее, чем затевать войнушку.



Народ как арбитр в битве Жабы и Гадюки

Тут важно понимать, что народ, какую бы группу не поддержал в борьбе – все равно в итоге отдает власть ей, а не себе. Это и есть то самое «проклятие арбитра», из-за которого многие склонны крыть демократию на все корки. Арбитр может сделать выбор, может найти «меньшее зло» из предложенных альтернатив – но он в любом случае не может править сам. Пожалуй, самый яркий пример из современности – это предстоящий американцам в этом году выбор между Трампом и Байденом, то есть между двумя довольно мерзкими и дряхлыми стариканами с весьма, говоря мягко, сомнительными моральными устоями: один – беспринципный ловчила-девелопер с пятью банкротствами за плечами, другой – прожженный политикан, на котором и вовсе клейма негде ставить. Как определить, который из них «лучше»? По идее, обоих надо отправить в дом престарелых, а не ставить во главе самой мощной державы мира с более чем 300-миллионным населением. Но – выбора нет: или кто-то из этих двоих, или… кто-то из этих двоих. Такова демократия.

Нам скажут в ответ на эту тираду, что мы дураки; мол, надо же понимать – выбор-то идет не между двумя личностями, а выбор между двумя мощнейшими «группами интересов»: как принято считать, за Трампом ныне – условно «производственники-почвенники», за Байденом – не менее условные «финансисты-глобалисты», и выборы в Штатах – это глобальная битва производственного и финансового капитала. Даже если и так – иного избирателя и такой масштаб не утешит. Почему только из этих двух групп выбор? А может, я бы хотел чего-то третьего, или даже четвертого, или десятого?!

Увы. Альтернатива демократии – как в СССР тогда или в РФ сейчас, то есть ОТСУТСТВИЕ выбора как такового. Или КПСС («Единая Россия») – или опять же КПСС («Единая Россия»). Без вариантов. Вопрос лишь в том, оставят ли «выборы» чисто для декорации, как бессмысленный ритуал, «выборы без выбора» – или их отменят вовсе, как в гитлеровской Германии после выборов в Рейхстаг 1933 года.

Вопрос в том, много ли организованных групп по интересам, готовых бороться за власть. Чем их меньше – тем уже и хуже выбор, и тут важно то, что сам избиратель, своим желанием не может породить нужную ему группу, чтобы потом за нее с чистой совестью проголосовать. В подавляющем большинстве случаев он вынужден выбирать из того, что есть – и это тоже многих отвращает от демократии. Скажем, если в вашем районе есть только две реальные организованные «группы по интересам» – бандита Гоши и банкира Миши – вам придется выбирать между Мишей и Гошей (или их аватарами), иного выбора не будет! Так что интеллигентские сетования, что их постоянно заставляют «выбирать между жабой и гадюкой» (а хотелось бы, конечно, выбирать между святым Павлом и святым Петром) – безусловно, имеют весьма и весьма твердое основание.

Что тут еще важно? Безусловно, и группа «Жаба», и группа «Гадюка», борясь за симпатии избирателей, на самом деле стремятся к власти прежде всего ради достижения СВОИХ интересов. Тут критики демократии тоже полностью правы. Бизнесмен идет во власть, надеясь получить таким образом «вкусные подряды» или получить (провести) законы о нужных его бизнесу льготах; финансовые группы финансируют партии не из благотворительности, а рассчитывая через них выбить себе льготные кредиты или участие в государственных программах «поддержки бизнеса». Рядовой оратор с хорошо подвешенным языком идет, рассчитывая прежде всего существенно повысить свой уровень доходов, завести нужные знакомства и приобрести известность. Всем проще говоря, нужна доля и доступ к государственным ресурсам, которые проще всего получить, находясь ВНУТРИ государственного аппарата.

Но! Поскольку и «Жаба», и «Гадюка» зависят от полученных голосов – они готовы обещать избирателям «участие в прибылях» в случае своего прихода к власти, то есть готовы, захватив казну, что-то вернуть оттуда тем, кто голосовал за них на выборах: льготы, пособия, пенсии, услуги здравоохранения и т.п.

Как государства приходят к демократии (и уходят обратно)

То есть демократия – это не дар божий, благорастворения воздухов она не обещает. Но она по крайней мере делает население участником политики (порой даже вопреки воле населения). Другое дело, что, как мы теперь видим, собственно провозгласить демократию (и даже начать проводить выборы) – недостаточно. Должно быть второе важнейшее условие – наличие как минимум ДВУХ противоборствующих сил в обществе, двух (или более) организованных групп. ВАЖНО: не какого-то набора прекраснодушных мечтателей, а именно ГРУПП, именно организованных… и обладающих ресурсами, в том числе – очень желательно – силовыми.

Почему? Очень просто: важно, чтобы у противоборствующих групп не было надежды просто убить одна другую.

Как возникает демократия, точнее, когда и с чего доселе доминирующая группа (как правило, та, которая УЖЕ у власти) вдруг решает ввести демократию?



Первое условие

Первое условие мы уже знаем: надо, чтобы появилась ВТОРАЯ группа, также претендующая на власть! Что ж – заведем у себя демократию и поборемся на выборах, так решает первая группа?

Нет, нифига. В ситуации, когда вторая противоборствующая группа только появилась, первая группа думает не о демократии – она решает, а нельзя ли вторую группу просто уничтожить. Например, просто поубивать всех ее лидеров, а их ресурсы забрать себе. Поубивать неважно как – прямой военной силой? Или прислать киллеров? Речь идет о борьбе за власть, поэтому – все средства хороши.

Если убить не удается – тогда, может быть, всех просто посадить? А ресурсы – конфисковать, пользуясь послушной судебной властью?

Наконец, если убить и посадить не удается – тогда, может быть, можно разорить? Обложить дикими налогами, например (как сделали большевики в 1927 году, приняв решение уничтожить полностью зарождающийся класс мелких предпринимателей)?

Идет перебор возможностей. Зачастую проблема решается уже на этом этапе – то есть «вторую силу» удается уничтожить; тогда, естественно, никакой демократии не вводится – зачем она?

Но, допустим, перебор «уничтожающих» возможностей правящей группировке ничего не дал – «вторая сила» оказалась живучей, к тому ж приноровилась огрызаться, дальнейшая эскалация представляется «себе дороже». Что тогда – вводим демократию?



Второе условие

Опять нет. Если убить не удается, второй подход к снаряду у правящей группы – это поиск возможностей «договориться». То есть – пойти на какие-то уступки там и там, отдать часть ресурсов, сохранить за собой основное – и, опять же, НЕ ПРИВЛЕКАТЬ к тонкому процессу дележки обычное быдло, то есть «народ». «Обкашлять» договоренности в узком кругу, привязать к себе «вторую силу» на правах «младшего партнера»… а потом попытаться растворить их в себе.

Если это получается – опять же, никакой демократии не будет, «народ» останется на правах молчаливо покорного советского (или северокорейского) стада. А получившийся строй будет чем-то вроде аристотелевской «олигархии», «власти немногих».

И только в том случае, если не только убить, но и «договориться» у двух сил не выходит (каждая хочет больше того, чем может предложить другая) – вот только тогда, скрепя сердце и скрипя зубами, стороны МОГУТ пойти на введение реальной демократии (опять же – могут и не пойти; тогда вместо демократии будет гражданская война).

«Народ» в данном случае вводится в уравнение вовсе не с целью сделать ему, народу, приятное – как та же самая КПСС вводила демократию советским «трудящим», когда они ее вовсе не просили и не жаждали (было ли в СССР хоть одно массовое выступление до 1985 года с требованием демократии? Не было ни одного). Демократия вводится, как средство выйти из «тупика паритета» за счет привлечения третьей, незаинтересованной стороны… и, конечно, чтобы избежать гражданской войны.

Причем достаточно очевидно, что в большинстве исторических случаев демократия-то вводилась как ВРЕМЕННАЯ мера! В частности, нет никаких сомнений, что и в СССР компартия собиралась дать народу «побаловать» максимум ближайшие лет 5-10 – а потом, конечно же, затянуть гайки обратно. Цель всегда одна: группа, ощущающая себя более сильной (но недостаточно сильной), думает привлечь население на свою сторону, с его помощью разгромить противников – ну а после победы благополучно загнать население обратно в стойло, отобрав у него назад все его «демократические права». Пример большинства (если не всех) бывших республик Советского Союза показывает, что этот «финт ушами» обычно удается. После времен первичной турбулентности в республиках снова устанавливается привычная автократия с ОДНОЙ безраздельно доминирующей силой в государстве.

Причина тут не в том, что «демократия плохая»; успех и сама выживаемость демократии, увы, слишком сильно зависят от качества общества, к которому его пытаются привить. Если в обществе нет ресурсов (прежде всего – ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ!) для создания хотя бы двух конкурирующих группировок – таких, чтобы ни одна не давала ни убить себя, ни дать себя поглотить – тогда у демократии просто нет шансов укрепиться, она будет уничтожена.

А почему же распался Союз (и откуда угроза распада России)

Из всего вышесказанного очень просто понять, что развалило Союз. В принципе, Союз мог держаться очень долго за счет успешно найденной формулы – полного отказа от частной собственности. Нет собственности – отсутствует или крайне затруднена задача накопления ресурсов для сопротивления режиму; а если у прото-оппозиции нет ресурсов – ее всегда можно найти и раздавить, как бы она не пряталась. («Минус» у такой стратегии тоже понятен: нет собственнности – нет стимула для кого бы то ни было сильно напрягаться и чего-то достигать; какой смысл чего-то достигать, если, как ни крутись, все равно «все вокруг народное, все вокруг ничье»? То есть «выжженная земля» в политическом смысле рано или поздно переходит в состояние выжженной земли в самом прямом материальном смысле. Но это весьма долгий процесс…)

А внутренняя угроза для СССР была, по сути, одна – но она его и погубила: это регионализм. В централизованной системе азиатской деспотии (каковой СССР по сути и являлся) «регионалы» всегда будут чувствовать себя ущемленными в отношении Центра, сколько «пряников» им не кидай. Сатрапы в сатрапиях всегда хотят стать независимыми ни от кого царьками, тратить ресурсы своих территорий на себя, а не отдавать их за здорово живешь Центру.

Поскольку в РФ практически полностью восстановлен мини-СССР, то и угроза ему исходит с того же направления. Волнения в Хабаровске – только первая ласточка. Дело, опять же, не в «народе» – дело в местных элитах, которые сумели опериться и почувствовали готовность огрызаться. Центр в отношении Хабаровска действует ровно по той схеме, которую я выше обозначил. Сначала он пытается всех «убить»: посадил под домашний арест бывшего полпреда по ДВО и четырежды губернатора Хабаровского края, по совместительству «вора в законе» Ишаева – не помогло. Ок, посадил уже нынешнего губернатора Хабаровского края – опять не помогает. Сейчас прислал клоуна Дегтярева и через него, а также полпреда Трутнева будет пытаться «договориться» – посмотрим, как получится. Одновременно все-таки прорабатывается возможность «всех убить», то есть отход назад по лестнице возможностей, ОТ демократии – все время на повестке угроза разгонов митингующих и «жесткой зачистки».



Демократия в Хабаровске маловероятна – и если он останется, и если уйдет

Парадокс ситуации еще и в том, что если вдруг Хабаровский край, к примеру, отделится от РФ, как какая-нибудь союзная республика, и попытается зажить своей жизнью – в нем, скорее всего, никакой демократии ОПЯТЬ НЕ БУДЕТ. Просто потому, что после победы полукриминальных местных «илит» там едва ли обнаружится «вторая сила». А если править станет «общак», подгребший под себя экспорт ресурсов в Китай (больше в крае ничего нет) – зачем ему демократия?

Демократия – атрибут СЛОЖНОГО общества. Монокультурное (скажем, живущее исключительно с продажи нефти и газа) общество, естественно, шансов на демократию просто не имеет – там неоткуда взяться ВТОРОЙ ГРУППЕ.

И последнее – для любящей розово помечтать интеллигенции: совершенно необязательно, чтобы в составе одной из конкурирующих групп были одни только ангелы с крылышками (или «люди прогрессивных взглядов», лично порядочные и хорошие). Это слишком роскошное условие. Обычно во всех «группах интересов» заправляют мерзавцы и негодяи, ищущие во всем исключительно личной выгоды. От них сторонникам демократии требуется, на самом деле, только одно – чтобы они не хотели сдаваться… и чтобы их было не так-то просто убить.

Судя по тому, что в России все попытки построить демократию постоянно терпят позорный крах – с такими людьми у нас в стране перманентный дефицит. Тех, кто не любит сдаваться, оказывается легко убить, а те, кого нелегко убить, так и норовят чуть что сдаться. Фу.

Вот это по-настоящему печально.

UPD. Да чуть не забыл еще главку

Польза демократии

Из сказанного уже легко вывести, почему именно к демократии все ж стоит стремиться и “почему ее обожествляют люди”. Во-первых – как-никак, единственный строй, при котором широкие слои населения имеют возможность прямо влиять на политику, и им за это обламываются значимые куски общественного пирога. Ну а во-вторых – условия для вызревания вторых и последующих “групп по интересам”. Конечно, в демократии (где их не стремятся по крайней мере “убрать наглушняк” прямо с момента появления) им появляться комфортнее – то есть демократия сама по себе создает условия для УСЛОЖНЕНИЯ общества, сама себе помогает. Но только, как мы теперь знаем на своем печальном опыте, “вторым группам” надо торопиться с вызреванием. Чуть промедлишь – и уберут сначала демократию, а потом и тебя вместе с прочими “шибко умниками”. Прошедшие 20 лет, “эпоха путинизма” – яркое тому свидетельство.