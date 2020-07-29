 

СМИ: задержанные в Белоруссии россияне оказались бойцами ЧВК “Мар”

29.07.2020, 18:23, Разное

СМИ сообщает, что у задержанных при себе была небольшая ручная кладь и на всех три внушительных чемодана. В минувший понедельник, 27 июля, задержанные переехали из отеля в Минске в санаторий Минского района. Там они и привлекли к себе внимание. Мужчины носили одежду исключительно в стиле милитари и не употребляли алкоголь, что противоречит имеющемуся стереотипу о том, как якобы должны вести себя русские туристы.

Однако по данным источника Правды.ру в белорусских силовых структурах, люди, которых задержали под Минском, не имеют отношение к ЧВК “Вагнера”, но все они могут относиться к другой военной организации.

БЕЛТА опубликовала список с именами задержанных. В числе первых значится некий Милаев Артем Викторович. “По словам представителя силовых структур Белоруссии, пожелавшего остаться инкогнито, Милаев является сотрудником частной военной компании “Мар”, как и все остальные задержанные с ним россияне. Никакого отношения к ЧВК “Вагнера” они не имеют”, – сообщает “Правда.ру”.

На данный момент более подробной информацией об инциденте журналисты не располагают.





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