Среди задержаных в Беларуси членов ЧВК “Вагнер” есть боевики “ДНР” и экс-беркутовец

29.07.2020, 19:18, Новости дня

Многие из задержанных в Беларуси боевиков ЧВК “Вагнер” находятся в базе “Миротворец” за участие в войне на востоке Украины. Об этом сообщает белорусское издание “Наша Ніва”.

В частности, россияне Сергей Щербаков, Александр Руденко, Денис Харитонов, Андрей Токаренко и другие воевали на Донбассе на стороне боевиков

Кроме того, среди задержанных – и уроженцы Донецкой и Луганской областей Олега Дрига, Максим Кошман, Геннадий Фетисов, Александр Шубин. Все они воевали в составе незаконных вооруженных формирований “ДНР”. Фетисов, помимо прочего, является бывшим бойцом “Беркута”, он – командир так называемого взвода “Оплот”.

Сотрудники группы “А” Комитета госбезопасности Беларуси и ОМОН МВД в Минском районе в ночь на 29 июля задержали 32 россиянина. Еще одного члена группы задержали на юге Беларуси. По данным белорусского государственного агентства БЕЛТА, все иностранцы являются членами ЧВК “Вагнер”. Более 10 из них включены в список украинского сайта “Миротворец” как участники боевых действий на Донбассе на стороне поддерживаемых Россией сепаратистов.

Посольство России в Беларуси отказалось официально прокомментировать ситуацию с задержанием бойцов частной военной компании. Дипломаты уточнили, что не получали официального уведомления о задержании российских граждан на территории Беларуси, поэтому запросили информацию у компетентных органов Беларуси.

Российский писатель и боевик Захар Прилепин сообщил, что среди задержанных наемников оказалось несколько человек из его “батальона”. По его словам, боевики не собирались дестабилизировать ситуацию в Беларуси. “Обычная история: хорошо обученные люди движутся в определенных направлениях по своим маршрутам, у них свои дела и никакая Белоруссия им не нужна”, – сказал Прилепин.