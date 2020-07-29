 

НЛО как «Пепелац» запечатлели на видео в Швейцарии

29.07.2020, 21:17, Разное

Утром 25 июля в Швейцарии местный житель, выйдя на балкон, не поверил своим глазам – НЛО странной формы парил над верхушками деревьев.

Первая мысль была – воздушный шар необычной формы. Вовремя сообразив, мужчина попытался запечатлеть загадочный объект, однако тот спустя несколько мгновений просто исчез.

Известный уфолог Скотт Уоринг выдвинул свое суждение относительно данного видео. По его мнению, НЛО, парящий над верхушками деревьев, очень напоминает ему кувшин. Когда очевидец начал его снимать, то первоначально решил, что это всего лишь воздушный шар и отвел камеру в сторону. Однако вернув камеру обратно, неожиданного гостя уже и след простыл. Не может воздушный шар исчезнуть из поля зрения за такой короткий промежуток времени.

Уоринг посочувствовал оператору данного видео, который не ожидал, что НЛО так быстро исчезнет. Не часто встретишь того, кто в 7 утра будет разгуливать с включенной камерой в руках, готового ко всяким необычным явлениям.

По словам уфолога, этот НЛО своей формой очень напоминает объект, потерпевший крушение под Кексбургом в 1965 году. Уоринг детально рассмотрел запечатленный на видео НЛО и заявил, что он на 100% реален.

Рассматривая данное видео, российские пользователи, вспомнили известную комедию Георгия Данелия «Кин-дза-дза!», где его герои перемещались между планетами на похожем внешне летательном аппарате в виде огромной бочки.





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