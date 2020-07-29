Почему Лукашенко мог воспринять ЧВК Вагнера как угрозу?

29.07.2020, 21:15, Разное

В Беларуси 29 июля силовики задержали 33 граждан России. Государственное информационное агентство назвало их бойцами “ЧВК Вагнера”. Как минимум 20 человек из этого списка находятся в базе украинского сайта “Миротворец”, причем пятеро из этих 20 названы членами группы “ЧВК Вагнера”, участвовавшей в военных действиях на востоке Украины и в Сирии, пишет белорусская служба Радио Свобода.

Российский писатель Захар Прилепин, который воевал на Донбассе на стороне сепаратистов так называемых “ДНР” и “ЛНР”, опознал в задержанных людей из своего батальона. “Среди задержанных в Минске представителей некоей ЧВК действительно есть несколько бывших бойцов из нашего батальона (который на данный момент уже не существует, напомню). То, что люди, воевавшие и воюющие в армии ДНР и ЛНР, воюют не только там, давно известно. Выезжают они и в Сирию, и в иные теплые воюющие страны”, – написал Прилепин у себя в фейсбуке.

Он считает, что “если белорусское руководство начнет эту историю использовать в своих целях – это нелепо будет выглядеть”.

Прилепин пишет, что это обычная история – когда “хорошо обученные люди движутся в определенных направлениях по своим маршрутам, у них свои дела, и никакая Белоруссия им не нужна. То, что три десятка мужиков в камуфляже собирались в какую-то другую сторону, и белорусским спецслужбам отлично, уверен, известно. Уж не знаю, зачем они все это затеяли. Надеюсь, все разрешится скоро”.

«По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория» — пишет «Белта».

Бывший корреспондент LifeNews Семен Пегов в своем telegram-канале WarGonzo написал, что среди задержанных есть экс-бойцы так называемого «батальона Захара Прилепина». «Есть там два или три бойца из моего батальона. Собственно, если не десятки, то сотни людей работают в ЧВК и участвуют в боевых конфликтах» — подтвердил информацию писатель Прилепин. При этом он отверг вероятность того, что задержанные планировали дестабилизировать ситуацию в Белоруссии. При этом, Прилепин утверждает, что из Минска бойцы могли отправляться «в другие точки мира».

Исполнительный директор центра “Миротворец” Роман Зайцев подтвердил белорусской службе Радио Свобода, что действительно треть задержанных в Беларуси – из Украины: из Донецкой, Луганской областей и, вероятно, из Одессы. По словам Зайцева, обнародованные в Беларуси имена “боевиков частной военной компании” в течение дня будут включены в базу “военных преступников”. Двадцать из них были внесены туда в 2015-2017 годах.

“У меня вопрос, почему их раньше не брали, их и других?” – говорит Роман Зайцев. Однако на вопрос о том, есть ли у “Миротворца” информация о периодическом посещении “вагнеровцами” Беларуси, отвечать отказался.

Большинство задержанных указаны как “внештатные сотрудники” ГРУ РФ из “ЧВК Вагнера” и незаконных вооруженных формирований. Некоторые указаны как сотрудники “правоохранительных органов” так называемой “ДНР”, пишет “Униан”.

Что удалось узнать журналистам о тех, кто есть в базе “Миротворца”:

1. Дрига Олег Игоревич, 1986 года рождения, родом из Донецка.

2. Бахтигараев Тахир Минигаянович, 1980 года рождения, механик-водитель “ЧВК Вагнера”. Предположительно, служил в ФСБ, был уволен после кражи.

3. Алтухов Александр Викторович – в базе данных “Миротворца” и в публикации БелТА не совпадает дата рождения.

4. Щербаков Сергей Владимирович, 1981 года рождения, внештатный сотрудник “ЧВК Вагнера”.

5. Волгин Алексей Владимирович, 1975 года рождения, санитар-водитель отделения эвакуации раненых “ЧВК Вагнера”.

6. Руденко Александр Святославович, был добавлен в базу “Миротворец” 29 июля, позже удален.

7. Харитонов Денис Юрьевич, 1980 года рождения, наводчик роты БМП “ЧВК Вагнера”. Награжден нагрудным знаком “доброволец Донбасса”.

8. Сидоров Сергей Александрович, командир танкового экипажа.

9. Кошман Максим Ярославович, 1981 года рождения, водитель-телефонист.

10. Фетисов Геннадий Евгеньевич, 1986 года рождения.

11. Каримов Ринат, 1984 года рождения, в публикации БелТА и в базе данных “Миротворца” не указано отчество.

12. Шубин Александр Игоревич, 1996 года рождения.

13. Шеломенцев Игорь Борисович, 1975 года рождения;

14. Ли Владимир Александрович, 1989 года рождения, его нет в базе “Миротворца”, но он встречается в ведомости бизнесмена Евгения Пригожина, которого связывают с “ЧВК Вагнера”. Документ есть в распоряжении Настоящего Времени – это “Табель учета рабочего времени за август 2018 21 р/д” с пометкой “Служба безопасности”. В ней указаны фамилии, должности, личные номера и зарплаты наемников “ЧВК Вагнера”.

15. Маслов Сергей Алексеевич, 1988 года рождения, член частной военной компании.

16. Токоренко Андрей Викторович, 1965 года рождения.

17. Сергеев Федор Михайлович, член Союза добровольцев Донбасса.

18. Бакунович Андрей Петрович, 1977 года рождения, член “ЧВК Вагнера”, родом из Беларуси. Предположительно, снайпер, был замечен в Луганской области в 2014 году.

19. Павленко Сергей Григорьевич, 1976 года рождения, водитель.

“Униан” сообщает, что часть анкет была добавлена под хештегом #Vagner_Sud днем 29 июля, сразу после того, как стали известны имена задержанных в Беларуси бойцов. Некоторые были на сайте и до публикации личных данных этих людей в СМИ Беларуси.

Радио Свобода пишет, что задержанные могли направляться через Беларусь в Судан. Ранее “Новая газета” и OCCRP выяснили, что эта страна была одним из центров интересов Пригожина в Африке, а Facebook удалил десятки пабликов, связанных с Пригожиным, которые в том числе работали в Судане.

Как известно, у бойцов прокремлевских ЧВК есть давно налаженные маршруты переброски личного состава в интересующие их страны. Военные борта перебрасывали наемников в сирийскую Латакию, откуда уже было возможно дальнейшее перемещение в другие места — в Хартум (Судан), Банги (Центральноафриканская республика), Бенгази (Ливия).

Теоретически вероятна и отправка «вагнеровцев» в тот же Судан через Минск (с пересадками и тратой огромного количества времени). Такой вариант возможен, если нужно отправить небольшую группу — минобороновский лайнер Ту-154 ради этого «гонять в рейс» накладно. Кроме того, расследователи из CIT напоминают, что «часто деятельность Евгения Пригожина связана не только с обслуживанием военных интересов РФ, но и с его личным бизнесом – например, добычей золота в Судане.

«Возможно, Министерство обороны России и было бы готово выделить любое количество самолетов в кратчайшие сроки для перевозки бойцов «Вагнера» для «защиты государственных интересов», но вряд ли оно готово быть его бесплатным такси» — отмечают в СIT.

Так как отправка такой небольшой группы пассажирскими рейсами из Москвы сейчас невозможна (авиасообщение РФ с большинством стран все еще закрыто), Минск может играть роль альтернативного пути.

Но все же ради предвыборного пиара пойти на задержание бойцов ЧВК Вагнера (то есть бойцов теневой армии Кремля), которые просто «едут мимо» — это слишком опасный ход, на который Лукашенко вряд ли способен пойти.

Отдавая очень ответственный, опасный по возможным последствиям приказ задержать «вагнеровцев», Лукашенко, скорее всего, верил, что они действительно представляют угрозу его правлению.

Нельзя исключать, что Кремль сомневается в том, что Лукашенко способен сохранить власть — и в Москве готовятся к «дестабилизации ситуации» уже в период «после Лукашенко». Думают о том, как вести игру в «революционной» Белоруссии. «Вагнеровцы» могли получить приказ «прощупывать» Белоруссию, искать подходящие места базирования, осматриваться. Эти задачи можно было решать и по пути в условный «Судан», и используя «Судан» (и «минский коридор» в целом) в качестве «легенды».

Александр Лукашенко (все более нервный, все более параноидальный) мог такую активность на своей территории воспринять как игру против себя, как угрозу.