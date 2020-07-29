«Россиянам надо же как-то оправдать свои грязные намерения»

29.07.2020, 21:08, Разное

Лукашенко собрал срочное совещание Совбеза из-за задержания бойцов «ЧВК Вагнера».

Президент Беларуси Александр Лукашенко на срочном совещании Совета безопасности назвал чрезвычайным происшествием задержание нескольких десятков наемников российской «ЧВК Вагнера» под Минском. Он поручил запросить разъяснения по поводу их присутствия в Беларуси у российской стороны, сообщает информагентство БелТА.

«Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли, — пояснил Лукашенко. — Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане — а я так понимаю, их допросили, — значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит».

«Нам надо обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе телеграм-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали, — обратился он к своему пресс-секретарю Наталье Эйсмонт. —

Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты — хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну».

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О задержании в ночь на 29 июля в санатории под Минском 32 россиян, предположительно, состоящих в «ЧВК Вагнера» — незарегистрированном военном формировании, связанном с олигархом Евгением Пригожиным и участвовавшем в военных действиях на востоке Украины, в Сирии и Ливии на стороне российских союзников, — КГБ Беларуси объявило днем.

Они прибыли «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании», утверждало ведомство; при этом никакого оружия у них с собой не было. Российские же телеграм-каналы, в том числе канал военного журналиста Семена Пегова WarGonzo, настаивали, что те через Беларусь с ведома руководства страны добирались за рубеж, поскольку границы РФ закрыты из-за коронавируса.

Ранее Лукашенко уже обвинял государства-соседей в организации вбросов фейков («И из Польши, и из РФ подкидывают») и предупреждал о планах иностранцев по эскалации уличных протестов в Беларуси: «На "майдан", если своих нет, подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру». Глава Совбеза Андрей Равков в свою очередь обещал использовать армию для подавления протестов.