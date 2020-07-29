 

Добровинский раскрыл стратегию в свете отказа Ефремова от признания вины в ДТП

29.07.2020, 21:08, Новости дня

Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский решил отыскать свидетелей ДТП с участием Михаила Ефремова, которые первыми оказались на месте аварии и помогали актеру выбираться из автомобиля.

«Я предоставил вам эти кадры, и я ищу этих людей. Эти люди могут оказаться ключевыми свидетелями того, был ли господин Ефремов один в машине или нет», – передает ТАСС его слова со ссылкой на телеканал «Россия 1».

На продемонстрированных в эфире канала кадрах видно, как два человека – мужчина и женщина, оказавшиеся первыми на месте ДТП с Ефремовым – помогают актеру выбраться из машины сразу после аварии.

Добровинский также отметил, что следствию не удалось найти самых первых свидетелей ДТП, но адвокат намерен разыскать их самостоятельно.

Ранее Добровинский показал уникальные документы из уголовного дела – бумагу с признанием Ефремова вины в смертельной аварии, хотя адвокат Эльман Пашаев ранее подтвердил отказ актера от признания вины, заявив, что они с Ефремовым «давно» от этого отказались и собираются представить свою позицию в суде.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест. Родные погибшего неоднократно отказывались от материальной помощи.





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