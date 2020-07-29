Ученые выяснили, зачем людям снятся сны

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29.07.2020, 21:05, Новости дня

Команда ученых выдвинула теорию о том, что сновидения являются механизмом защитной активации зрительной коры мозга в тот момент, когда зрение человека отключено.

По мнению ученых, функция зрительной коры могла бы ухудшиться, если бы зрительная система была лишена ввода информации всю ночь. Эксперты убеждены, что участок коры мозга, который отвечает за зрение, может быть оккупирован другими органами чувств, когда человек погружается в сон. Обнаружилось, что сновидения защищают зрительную систему путем поддержания ее активности трансляцией образов.

Как утверждают специалисты, их теория достойна внимания, но для ее проверки требуется проведение дополнительных исследований и экспериментов.





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