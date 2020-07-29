Мировую урожайность ставит под угрозу исчезновение пчел

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29.07.2020, 21:05, Новости дня

Во время нового исследования ученые обнаружили, что мировую продовольственную систему ставит под угрозу исчезновение пчел в сельскохозяйственных районах.

Количество диких пчел, шмелей и других опыляющих насекомых сокращается по причине климатического кризиса, использования пестицидов и разрушения окружающей среды человеком. Популяции насекомых в пчеловодствах также страдают от болезней. Специалисты обеспокоены тем, что к сокращению мировой урожайности на 75% может привести исчезновение пчел.

Во время новой работы специалисты вели наблюдения за 131 полем с семью сельскохозяйственными культурами в 13 штатах Америки. По причине сокращения популяций пчел пострадала урожайность яблок, вишен и черники.





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