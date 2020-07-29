Ученые рассказали о пользе ходьбы для здоровья

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29.07.2020, 21:05, Новости дня

Как утверждают специалисты, регулярные прогулки на свежем воздухе очень полезны для организма. Для поддержания здоровья, предотвращения развития болезней и сохранения бодрости необходимо ежедневно прогуливаться не менее 40 минут.

По словам специалистов, ходьба увеличивает эластичность кровеносных сосудов, понижает вязкость крови, предотвращает формирования тромбов, снижает риск инфаркта миокарда. Кроме этого, регулярные прогулки приводят к улучшению работы желудочно-кишечного тракта и кровообращения, укреплению иммунной системы, уменьшению вероятности развития онкологических заболеваний.

Чтобы ходьба принесла еще больше пользы, эксперты рекомендуют иногда ходить большими шагами или в обратном направлении. Кроме этого, очень полезными являются прогулки босиком, они способствуют долголетию и укрепляют организм.





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