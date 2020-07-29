Стало известно какие смартфоны предпочитают ярославцы
 

Стало известно какие смартфоны предпочитают ярославцы

29.07.2020, 21:06, Новости
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В Tele2 зафиксировали повышенный интерес ярославцев к смартфонам и гаджетам по окончании режима ограничений. Предпочтительными брендами в салонах связи оператора стали Samsung, Huawei и Xiaomi.

С начала лета в розничных салонах Tele2 в Ярославской области спрос на смартфоны увеличился в 1,5 раза. В основном жители предпочитают устройства стоимостью до 15 000 рублей. Наиболее востребованными брендами стали Samsung и Huawei: их выбирает каждый второй покупатель.

Самая популярная модель – Samsung Galaxy A10, доля ее продаж в штуках составила 10%. На обладателя второго места, Samsung Galaxy J2 Core, приходится 9%. Замыкает тройку лидеров Huawei Y5 Lite с показателем в 7%.

Ускоренная цифровизация в период самоизоляции повлияла на интерес жителей к умным устройствам. Продажи часов и фитнес-браслетов в Tele2 выросли так же, как и продажи смартфонов: в 1,5 раза. Самым любимым брендом у покупателей стал Xiaomi. Каждый четвертый приобретает такой гаджет вместе с новым смартфоном.



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