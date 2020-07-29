США выведут из Германии 11900 военнослужащих и перенесут штаб-квартиру

29.07.2020, 20:55, Новости дня

Вооруженные силы США в среду заявили, что переместят свою европейскую штаб-квартиру из Германии в Бельгию, а также представили план вывода около 12 000 военнослужащих из Германии по приказу президента Дональда Трампа.

В прошлом месяце Трамп объявил о планах по сокращению численности американского контингента в Германии до 25 000 военнослужащих. Американский лидер обвинил Берлин в невыполнении поставленных НАТО целевых показателей по оборонным расходам, а также в недобросовестном поведении в торговле с США.

Как пояснил министр обороны США Марк Эспер, 5 600 военнослужащих будут передислоцированы в другие страны НАТО, а 6 400 вернутся в США.

Эспер отметил, что изменения произойдут уже в ближайшие недели и «потребуют дипломатических усилий». Он добавил, что вывод войск из Германии обойдется в миллиарды долларов, но расходы будут распределены во времени.

Командующий Европейским командованием Вооруженных сил США и Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс подчеркнул, что все решения направлены на поддержание мира в Европе и «повышение эффективности США в конкуренции между ведущими державами».

Как сообщается, более 2 000 военнослужащих из Германии будут переведены в штаб-квартиру в Бельгии и в Италию, 4 500 будут в ротационном режиме размещены в Черноморском регионе, а 2 500 военнослужащих ВВС, находящиеся сейчас в Великобритании, останутся там.

Как пояснил заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал Джон Хайтен, дальнейшие решения о переброске войск будут обсуждаться с Конгрессом.

«Мы размещаем наши силы с ориентацией на сдерживание агрессии и противодействие ее злонамеренному влиянию», – сказал Хайтен, говоря о России.

С критикой решения администрации Трампа о выводе войск из Германии выступил высокопоставленный член сенатского Комитета по международным отношениям демократ Боб Менендес.

«Решение администрации Трампа вывести войска из Германии не только оскорбляет одного из наших ближайших союзников, но и ведет в конечном итоге к ослаблению усилий США по противостоянию агрессии Кремля в Европе», – говорится в заявлении Менендеса.

«На Сенате лежит ответственность – действовать и блокировать этот шаг», – утверждает законодатель.