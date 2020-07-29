Губернатор Орегона: правительство согласилось отозвать федеральных агентов из Портленда

29.07.2020, 20:55, Новости дня

Губернатор штата Орегон Кейт Браун в среду заявила, что федеральное правительство согласилось отозвать агентов из Портленда, однако Министерство внутренней безопасности заявляет, что сотрудники останутся там, пока не станет ясно, что угрозы для объектов федерального значения больше нет.

По словам Браун, правительство согласилось на поэтапный вывод федеральных сил, дислоцированных в здании суда в Портленде, после нескольких недель столкновений с активистами.

«Начиная с четверга, все сотрудники Таможенно-пограничной службы и Иммиграционно-таможенной полиции покинут центр Портленда и вскоре после этого начнут возвращаться домой», – говорится в заявлении Браун.

Министерство внутренней безопасности США заявило, что согласовало совместный план по прекращению насилия, предусматривающий, что правоохранительные органы штата и муниципалитетов начнут самостоятельно охранять районы вокруг объектов федерального значения.

«Министерство сохранит усиленный контингент правоохранительных органов в Портленде до тех пор, пока мы не будем уверены, что здание федерального суда и другие федеральные объекты больше не будут подвергаться нападениям», – заявил замминистра внутренней безопасности Чэд Вулф.