Стиль fashion-инфлюенсеров: свободные отношения Эмили Синдлев с цветовым спектром и резонирующими принтами

29.07.2020, 20:50, Разное

Поговорим о гламуре. Традиционный гламур светских львиц родом из нулевых, роскошь и возведение “идеального” в абсолют органично покидают сцену всеобщего подражания и уходят в прошлое.

Больше не будем говорить о гламуре. Ощутим дуновение ветра перемен, приносящего уважение к оригинальности, разнообразию, принятию своего тела и своих особенностей и, не побоимся этого слова, естественности.

Ясности ради необходимо уточнить, что в истории с естественностью нет таких героев, как неряшливость, неухоженность, жертва красотой и привлекательностью. Главным героем этого романа становятся любовь к себе и авторский взгляд на то, что красиво, который, несомненно, подкрепляется умением чувствовать вектор моды и основные тренды, которые, хотим мы того или нет, крепкой рукой мастеров высокой моды и массмаркета впоследствии ведут нас туда… куда ведут. Отрицать это влияние будет неэффективно, поэтому, если и говорить о трендах, то через призму отдельной личности.

Первой в незримой очереди равнозначно ярких и оригинальных fashion-инфлюенсеров поставим датского стилиста Эмили Синдлев, которая выросла из ассистента журнала Cover в видную фигуру скандинавского и мирового стритстайла. Что касается светских мероприятий и показов, многих известных людей полностью одевают бренды, где-то по пути рискуя потерять их личность и оригинальность. По этой причине намного более интересы реальные выходы, собранные собственными руками. Оставив лирическое отступление, возвращаемся к Эмили, которую кто-то с восхищением называет новой Кэрри Бредшоу, а кто-то критикует за излишнюю яркость и непривычную сумбурность. Для Синдлев, по ее словам (и на самом деле), не существует понятия “слишком”, что не может не резонировать.

Пробежимся по очевидным трендам сезона весна-лето 2020 и по тем скромно стучащимся, что готовятся перекочевать в осень-зима.

1. Знающие люди говорят, что пора привыкать к горькой мысли о прощании с оверсайзом и встречать возвращение обтягивающей эпохи 90-х и 2000-х. Как минимум, можно начать с микса.

2. Вслед за силуэтными историями приходит открытая демонстрация сексуальности, призванная помочь научиться ощущать свое тело и его самые прекрасные части.

Где же эта тонкая грань между женственностью и сексуальностью? Ее нет и, наверное, и не должно быть. И чем сложнее ее уловить (а Эмили нам ее явно не покажет), тем гармоничнее складываются отношения между женщиной и “платьем”.

3. Любимый и уверенный в своей силе спорт шик: дружба мужских худи с шелковыми элементами одежды, майки-алкоголички, футболки-поло и нарочитый перенос спортивной одежды в вечерние образы.

У Эмили много вечных луков, подсмотренных у принцессы Дианы, – это яркие лосины, массивные спортивные кроссовки и объемный, маскулинный верх.

4. Неотвратимое влияние карантинных месяцев, пробудившее летнюю жажду цвета и яркости. Носим лиловые, мятные, фисташковые, лавандовые, апельсиновые и другие вкусные цвета.

5. Возникает вопрос с сочетанием сложных цветов – выгляните на улицу. Природа подсказывает, что зеленый и розовый правильных оттенков составят гениальную пару.

Представим себя в роли импрессионистов, рисующих уверенными яркими мазками самые гармоничные и естественные образы. Немного вкуса, немного практики и много смелости.

6. Нет наивного принта с мелким цветком – нет лета. Эмили безумно комбинирует сразу несколько принтов и не боится совсем смешных и откровенно детских. Кажется, покоривший весь мир недавний показ Jacquemus, продемонстрировавший мужские костюмы с аккуратно вырезанными сердцами, рубашки с аппликациями в виде вилок и ножей и сумки со столовыми тарелками, многих убедил в том, что правил нет.

Ни один образ Синдлев нельзя определить только в одну трендовую касту, что и показывает уровень чувствования собственного стиля, который не заглушит ни один модный элемент.

Пусть фактурные и цветовые опыты датского стилиста Эмили Синдлев будут не призывом к действию, а вдохновением и лишь одним из примеров укрощения моды под собственный стиль.

Текст: Анастасия Левит