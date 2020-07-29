 

Михаил Пореченков о своих детях: Образовался круг проблем, которых раньше я не замечал

29.07.2020, 20:43, Разное

Артист женат второй раз. Вместе с супругой Ольгой звезда
отечественного кинематографа растит 17-летнего Михаила, 15-летнюю Марию и десятилетнего Петра.

Есть у Михаила Пореченкова дочь от первого брака, 22-летняя Варвара, а также внебрачный взрослый сын Владимир, который живет в
Эстонии. Отпрыску Пореченкова уже 30 лет. Старший наследник звезды уже сам
обзавелся семьей. В 2015 году у Михаила Пореченкова родилась внучка, которую
назвали Мирослава.

Пореченков признается, что на детей, которые уже выросли и
живут собственной жизнью, не давит. Свое видение жизни артист им уже не
прививает. Между тем, отпрыски, живущие рядом, пока еще нуждаются в воспитании.

По словам актера, его дочь Варя, например, все решения касаемо будущего принимает самостоятельно. Пореченков считает 22-летнюю
наследницу уже взрослой. “Отучилась в МХТ на продюсера, а теперь социологию
изучает. Надеюсь, все у нее будет хорошо”, – сказала знаменитость. С актерством
Варвара свою жизнь связывать не захотела. Поработав с отцом в фильме “День Д”,
девушка поняла, что эта профессия не для нее.

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Публикация от Михаил Пореченков (@porechenkov_official_page) 11 Июн 2019 в 4:54 PDT

Михаил Пореченков не скрывает, что из-за плотного рабочего
графика не всегда может уделять достаточно времени отпрыскам. Благодаря
карантину, введенному из-за вспышки коронавируса, артист смог обратить внимание на семью.

“Образовался круг проблем, которые раньше я не замечал”, –
поведал артист. В ближайшее время знаменитость планирует хорошенько взяться за младших детей. Как оказалось, сын артиста Михаил уже заканчивает школу. Парень сдал ЕГЭ и собирается поступать в институт. Пореченков активно содействует отпрыску в этих вопросах.





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