 

Пандемия нарушила планы Рудковской посетить Японию: Впервые за 13 лет не поехала

29.07.2020, 20:43, Разное

В приступе ностальгии звезда опубликовала несколько снимков с цветущей сакурой. На фотографиях артистка предстала в розовом коротком платье. Как отметила звезда, она обожает период цветения в Стране восходящего солнца. “В этом году я впервые за 13 лет не поехала в Японию”, – пожаловалась Яна Рудковская.

Подписчики неоднозначно отреагировали на публикацию продюсера. Многие с негативном восприняли слова звезды. “Это у тебя трагедия, что ты не поехала?”, “Сейчас многие застряли не там, где хотелось”, “Красивая сакура с нелепой и стареющей Яной”, – написали в комментариях.

В Японии у Евгения и Александра Плющенко есть собственный фан-клуб. Поклонники ходят на каждое выступление фигуристов. Они в восторге от маленького сына Яны Рудковской, которого родители нежно называют Гномом Гномычем.

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Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 29 Июл 2020 в 1:35 PDT

Последний раз семья была на острове в январе. Тогда продюсер показывала в инстаграм-аккаунте, как их встречают обожатели. Фанаты подарили звездам фигурного катания много мягких игрушек и цветов. Яна Рудковская надеется, что скоро сможет вновь посетить прекрасную Японию.





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