Научный сотрудник МГУ Александр Ильин объяснил, зачем человечеству колонизация Луны

29.07.2020, 20:30, Разное

Людям свойственно заселять новые земли, а такие космические объекты, как Марс и Луна в будущем могут стать источниками энергии для обитателей Земли. Научный сотрудник МГУ Александр Ильин объяснил, почему колонизация Луны так важна для человечества.

На единственном естественном спутнике Земли содержится множество важных ископаемых. В составе лунного грунта, называемого реголитом, имеется большое количество алюминия, кремния, железа, магния, титана и, может быть, водорода. По словам эксперта, на объекте находится немало гелия-3, который может использоваться в качестве топлива, необходимого термоядерным электростанциям. На Голубой планете его совсем мало, а Луна “хранит” около 10 млн тонн объемов стабильного изотопа гелия.

Луна влияет на жизнь жителей Земли, она важна для приливов и отливов. Спутник повернут к Голубой планете лишь одной стороной. Исследования обратной стороны начались только в прошлом веке, когда появились космические спутники. Астрономы смогли установить наличие на Луне необычных геологических образований, тоннелей и дыр. Многие предполагали, что это следы неизвестной цивилизации, однако научно доказано, что формирование тоннелей произошло при естественных условиях.