Названа новая угроза американскому благополучию

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29.07.2020, 20:30, Новости дня

В США наблюдается падение рождаемости, оно приведет к новым проблемам для экономики страны после окончания пандемии коронавирусной инфекции, утверждают СМИ.

В последние несколько лет суммарный коэффициент рождаемости в Соединенных Штатах уменьшился с 2,1 до 1,7 ребенка на одну женщину, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

При этом 34% американских женщин из-за кризиса в связи с пандемией планируют отложить беременность или заводить меньше детей, отметили в Институте Гутмахера по итогам проведенного опроса.

Также Брукингский институт опубликовал негативный прогноз: в 2021 году, по подсчетам ученых, родится на 500 тыс. американцев меньше, чем изначально ожидали демографы. Вместе со смертью 150 тыс. американцев от COVID-19 это скажется на экономике в будущем.

Эти факторы снизят число потребителей, рабочих и налогоплательщиков в США, отметили исследователи.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что экономический кризис в США, разразившийся параллельно с пандемией коронавируса, напоминает Великую депрессию в начале XX столетия.





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