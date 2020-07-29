 

Похудевшую Марию Порошину сравнили с Мэрилин Монро на новом фото

29.07.2020, 20:30, Разное

Российская актриса Мария Порошина опубликовала новую фотографию, которая делает ее схожей с культовой звездой кино Мэрилин Монро. Снимок доступен к просмотру в профиле артистки.
Мария Порошина перед стартом рабочего процесса над четвертой частью популярного сериала «Родители» обнародовала на своей странице в социальной сети Instagram изображение, на котором она предстала вместе с Александром Самойленко. Известная отечественная артистка таким образом анонсировала продолжение работы над кинокартиной, в которой рассказывается о семействе, где у детей начинается переходный возраст.

За все время карантина из-за пандемии коронавируса нового вида Covid-19 Мария Порошина смогла несколько раз изменить цвет собственных локонов. Она возвращалась к оригинальному оттенку, но потом снова красилась в блондинку. Фанаты не успевали следить за всеми переменами во внешнем виде звезды российского кинематографа, но недавно очень обрадовались, увидев ее с классической прической. Один из комментаторов сравнил знаменитость с легендарной моделью и актрисой середины прошедшего столетия Мэрилин Монро.

Ранее Мария Порошина принимала участие в передаче «Танцы со звездами» и позитивно относится к этой работе. Работа в проекте помогла ей похудеть. После рождения ребенка она долго не могла вернуть себе прежнюю форму, но «Танцы…» решили данную проблему.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Мнение: О параде в честь Парада

09.07 / Петля длиною в жизнь

24.06 / Следствие пошло по старым следам

17.07 / Эксперты назвали 10 худших машин для покупки на вторичном рынке

29.07 / Личное: Убил. Расчленил. Выкинул

10.07 / В Москве Ольгу Бузову с пакетом на голове запихнули в багажник автомобиля

23.07 / Мнение: Роскосмос запустил….

17.07 / Первый начал: Гарик Харламов потребовал развода у Кристины Асмус

30.06 / Мнение: Новая угроза

18.03 / Мнение: Письмо: “Ревела, ждала весточки”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска