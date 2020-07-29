Похудевшую Марию Порошину сравнили с Мэрилин Монро на новом фото

29.07.2020, 20:30, Разное

Российская актриса Мария Порошина опубликовала новую фотографию, которая делает ее схожей с культовой звездой кино Мэрилин Монро. Снимок доступен к просмотру в профиле артистки.

Мария Порошина перед стартом рабочего процесса над четвертой частью популярного сериала «Родители» обнародовала на своей странице в социальной сети Instagram изображение, на котором она предстала вместе с Александром Самойленко. Известная отечественная артистка таким образом анонсировала продолжение работы над кинокартиной, в которой рассказывается о семействе, где у детей начинается переходный возраст.

За все время карантина из-за пандемии коронавируса нового вида Covid-19 Мария Порошина смогла несколько раз изменить цвет собственных локонов. Она возвращалась к оригинальному оттенку, но потом снова красилась в блондинку. Фанаты не успевали следить за всеми переменами во внешнем виде звезды российского кинематографа, но недавно очень обрадовались, увидев ее с классической прической. Один из комментаторов сравнил знаменитость с легендарной моделью и актрисой середины прошедшего столетия Мэрилин Монро.

Ранее Мария Порошина принимала участие в передаче «Танцы со звездами» и позитивно относится к этой работе. Работа в проекте помогла ей похудеть. После рождения ребенка она долго не могла вернуть себе прежнюю форму, но «Танцы…» решили данную проблему.