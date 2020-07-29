 

Под Минском задержаны российские бойцы ЧВК Вагнера

29.07.2020, 20:23, Разное

Сообщается, что группа ЧВК Вагнера поселилась в белорусской гостинице в ночь с 24 на 25 июля. Бойцы выехали оттуда 27 июля, хотя должны были покинуть отель раньше. Мужчины переместились в один из санаториев Минского района.

Прибывшие россияне обратили на себя внимание нехарактерным для туристов поведением и одеждой в стиле милитари. Гости не пили алкоголь, не ходили по клубам и ресторанам и держались обособленно.

По словам сотрудников санатория, мужчины внимательно изучали территорию. 29 июля 32 бойца ЧВК Вагнера были задержаны. В настоящее время Следственный комитет Белоруссии проводит проверку.

В беларусии задержали наёмников ЧВК «вагнера» pic.twitter.com/9NPSAE7tiO

— MaDel' (@Mark__Del) July 29, 2020

Частная военная компания Вагнера – это неофициальное вооруженное формирование, которое основал Дмитрий Уткин – бывший командир отряда спецназа ГРУ МО России. Имел позывной – Вагнер.

Напомним, выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Конкуренцию Александру Лукашенко составят четыре кандидата. Наибольшей популярностью пользуется Светлана Тихановская – супруга известного блогера, которого власти обвиняют в организации массовых беспорядков.





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