 

Сменившую имидж Порошину сравнили с Монро: Все-таки блонд

29.07.2020, 20:23, Разное

Кадром с коллегой актриса анонсировала старт съемок продолжения многосерийного фильма о жизни семьи, в которой у детей начался переходный возраст. Мария Порошина отметила, что очень рада, ведь жизнь потихоньку возвращается в привычное русло.

Звезда за время режима самоизоляции успела несколько раз поменять цвет волос. Артистка то возвращалась к натуральному оттенку, то снова красилась в блондинку. Поклонники не успевали отслеживать изменения во внешности актрисы, однако невероятно обрадовались, когда увидели кумира с классической прической.

“И все таки “Блонд” )) (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, “Похожи на Мерилин)”, “Наконец-то вижу блонд”, “Маша на этом фото, вообще на себя не похожа”, “Прекрасно выглядите мария”, – пишут в комментариях.

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Публикация от Мария Порошина (@poroshinamariyamikhaylovna) 28 Июл 2020 в 11:50 PDT

Напомним, недавно Мария Порошина пожаловалась на мошенников, которые создавали подставные аккаунты в “Инстаграм” и действовали от ее имени. Люди, выдающие себя за популярную актрису, рекламировали сомнительные товары и услуги. Из-за действий обманщиков сильно пострадала репутация звезды. Благодаря помощи подписчиков артистке удалось заблокировать фальшивые аккаунты.





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