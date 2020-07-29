 

Мнение: Хороша книга, хотя и грустная… Новая СРЕДА в ШОКОЛАДНИЦЕ!!

29.07.2020, 20:18, Разное

Прекрасный отзыв:
“Очень точно описаны те невидимые силы, которые влияют на всех нас… Хороша, хотя и грустная” (Сергей Гудков, Фейсбук)

Ну а я заодно подтверждаю для всех: СЕГОДНЯ – СРЕДА, и уже КАК ОБЫЧНО я жду вас, дорогие будущие читатели, в кафе Шоколадница возле м. Китайгород, на углу улицы Маросейка и Лубянского проезда. Начало – в 18 ч, а окончание – где-то после 20 ч. В прошлую среду, кстати, парочка моих старых френдов по ЖЖ из Питера рванула в Шоколадницу с опозданием, боялись не успеть, пришли только в 10 минут девятого – и я все еще был там, так что они получили свои две книжки, для себя и для того парня! Ура!

Итак, СРЕДА со СТРАНОЙ УТРАЧЕННОЙ ЭМПАТИИ, автор в Шоколаднице на Китайгороде с книжками с 18 до 20 ч, готов подписать свое творение для всех желающих!

Если все-таки потеряетесь – звоните по тел. +7985-741-0098, Алексей. Если ж вы не в Москве или даже за границей – шлите заказ в личку или на почту [email protected]

Источник: Размышления вольного социолога





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