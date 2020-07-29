 

США объявили конкурс на создание системы автопоиска бронетехники «противника»

29.07.2020, 20:17, Разное

США объявили конкурс на создание системы на базе искусственного интеллекта (ИИ), предназначенной для автопоиска бронетехники «противника». Эта технология самостоятельно выберет оптимальный способ поражения цели.
Руководитель отдела стратегических технологий DARPA оборонного ведомства США Тимоти Грейсон пояснил о готовящемся проекте. Предполагается создание автоматического поиска, который сумеет определять тип бронированной техники и без вмешательства человека проанализировать информацию. На основании этих сведений ИИ сделает вывод об оружии, необходимом для поражения данной цели. Технология вписывается в концепцию «мозаичной войны», предполагающей применение БПЛА узкой специализации. Эти летательные аппараты свяжут с орбитальными спутниками, объектами ВС США на море и суше для решения поставленных боевых заданий. Новая система позволит сравнить 3D-модели техники с реальным образцом под выбранным углом обзора.

В настоящее время в США в качестве «противников» рассматривают РФ и КНР. Таким образом, американцы объявили конкурс на разработку системы для поиска российской и китайской бронированной техники. Устанавливать комплексы подобного рода планируют на беспилотники. Они смогут фиксировать объекты, которые перемещаются с небольшой скоростью, информирует ПолитРоссия.





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