На Зеленского давят со всех сторон

29.07.2020, 20:01, Разное

Можно ли вернуть в Донбасс мир, не предав национальные интересы Украины?

22 июля на очередном заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое состоялось в формате видеоконференции, стороны условились о достижении в Донбассе режима «полного и всеобъемлющего прекращения огня».

Событие не из ряда вон выходящее. За время вооруженного конфликта договаривались не стрелять уже раз до двадцати, наверное. Объявляли перемирия рождественские, пасхальные, «хлебные» (то есть для уборки урожая), приуроченные к началу учебного года в школах и т.д. Иногда тишина держалась считаные часы, иногда — дни. Но заканчивалось все однотипно — смертоносным огнем. Предыдущий «бессрочный запрет на войну» был объявлен в середине июля 2019 года. До середины августа, то есть в течение месяца перемирия (слово хочется взять в кавычки), в зоне ООС погибли 8 украинских военных, ранения получили 17 бойцов. Жертв среди гражданского населения Донбасса больше в разы. О них дают представление регулярные доклады Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН в Украине.

Переговоры о практической стороне организации перемирий ведут в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) военные. Украинскую подгруппу по безопасности возглавляет генерал-майор Богдан Бондарь, человек опытный и не особо публичный, в прошлом начальник главного командного центра — заместитель начальника Объединенного оперативного штаба ВСУ. Рейтинг президента-главнокомандующего во многом зависит от успешности усилий Бондаря. Но их реализация вызывает эффект, который выражается в уличных акциях протеста: противники Зеленского из окружения Петра Порошенко видят за каждым шагом, если это не наступление, сдачу государственных интересов. Лагерь политиков из прокремлевской оппозиции, напротив, предает президента анафеме за то, что, по их мнению, Зеленский стал «ястребом» и клоном Порошенко.

В апреле 2020-го собирались в очередной раз развести силы и средства на трех новых участках линии разграничения. Все сорвалось. Правда, медийной огласки это особо не получило: сводки с коронавирусных фронтов оказались важней. Главным препятствием Бондарь тогда назвал нежелание РФ признать себя стороной конфликта. «Главный месседж россиян: есть одна сторона — Украина, вторая — представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Мол, вы сами между собой решайте, а мы поддержим», — объяснил он журналистам причину неудачи. Как известно, на парижском саммите в «нормандском» формате в декабре 2019-го договорились о поступательном разведении на Донбассе вооружения и живой силы. Срыв ставил под удар следующую встречу лидеров «четверки» в Берлине.

Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Владимир Путин на нормандской встрече в Париже. Фото: РИА Новости

Провалить следом идею бессрочного перемирия Зеленский позволить себе не мог. По его инициативе 26 июля состоялся телефонный разговор с президентом Путиным, что выглядело сигналом для Донецка с Луганском — выполнять немедленно! Ведь Офис главы украинского государства опубликовал официальное сообщение: «Лидеры согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе». Кроме того, Украина передала в ТКГ списки лиц на взаимное освобождение, симметричного действия со стороны «ДНР» и «ЛНР» пока не последовало.

Напомню: в первую годовщину инаугурации Владимир Зеленский сказал прессе, что дает себе еще несколько месяцев для того, чтобы на Донбассе наступил мир, и готов к прямым переговорам с Путиным. Была там и фраза, которую наблюдатели трактовали по-разному: «Есть некоторые вещи, которые можешь понять, только когда ты один на один, и есть некоторые ответы, которые ты можешь услышать, когда ты один на один, чтобы сделать стопроцентные выводы и идти уже по другому плану — плану "Б"».

Приказ о прекращении огня руководство ВСУ издало сразу после разговора Зеленского с Путиным. На сайте Минобороны разместили перечень (инструкцию), чего военным отныне нельзя делать на «передке». Это было продублированное сообщение для прессы спецпредставителя действующего главы ОБСЕ в Украине и для Трехсторонней контактной группы Хайди Грау. С 00 часов 27 июля вводился запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон; запрет на применение огня, включая снайперский; запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности. Документ предупреждал о неотвратимости «эффективного применения дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и сообщении о них координатору ТКГ, который извещает об этом всех ее участников», а также о механизме реагирования на нарушение режима прекращения огня при содействии Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) в действующем составе.

«Огонь в случае наступательных действий допускается, — уточнялось, — только по приказу

соответствующего руководства ВСУ и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать координационный механизм. Об издании таких приказов будет информирована ТКГ». Финальная же фраза гласила: вышеупомянутые меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе тайными.

Блокпост в ДНР. Фото: РИА Новости

Судя по всему, инструкция носила типовой характер и подлежала исполнению не только ВСУ, но и воинскими подразделениями по ту сторону линии разграничения. Ничего подобного до сих пор история вооруженного конфликта на Донбассе не знала.

В полночь 27 июля режим абсолютной тишины вступил в силу. В полдень того же дня командующий ООС генерал-лейтенант Владимир Кравченко провел брифинг: «К сожалению, со стороны противника в 00.20–00.45 был обстрел подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь со стороны Объединенных сил нет». Второй обстрел зафиксировали в 9 утра в полосе ответственности 79-й бригады. По словам Кравченко, украинские военные на провокации не отвечали. В целом обстановку генерал оценил как стабильную и контролируемую. О реакции наблюдателей он не сообщил.

«…Общаюсь с бойцами. Нет перемирия. Россияне валят из всего, что есть, включая гранатометы. Нашим отвечать запрещено. Оружие крупнее автомата командование запретило использовать или вывезло.

Владимир Зеленский учится быть президентом. И считает, что это свежее и оригинальное решение — разоружить армию и запретить ей отвечать»,

— написал в своем телеграм-канале редактор общественно-политической редакции авторитетного информагентства Лига.net Петр Шуклинов.

Несколько часов спустя ТАСС процитировал пресс-секретаря президента РФ Пескова: «На уровне «нормандского формата» (закрепить договоренность. — О.М.) — это одно дело, а какие-либо гарантии со стороны РФ — в данном случае не думаю, что об этом можно было бы говорить. Потому что не РФ является участником конфликта на юго-востоке Украины». Поговорили между собой лидеры, называется… В недавнем интервью канадскому изданию The Globe and Mail Зеленский, впрочем, признался, что у него «нет времени выбирать, доверять или не доверять Владимиру Путину», поскольку диалог с РФ «делает возможным большую победу — возвращение всех наших украденных земель».

«Никто и не думал, что это перемирие будет действительно окончательным и всеобъемлющим. Но чтобы так скоро…» — констатировал в фейсбуке Сергей Гармаш, журналист-переселенец из Донецка, которого украинская сторона недавно привлекла к работе в ТКГ как представителя региона.

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«Думаю, судьбу решило предложение нашего президента подписать его (перемирие. — О.М.) на уровне глав «нормандской четверки». РФ сделает все, чтобы не признать себя стороной конфликта, ответственной за войну на Донбассе. Зато теперь у Украины есть полное право, понятное западным партнерам, требовать возвращения РФ в СЦКК. (Совместный центр российские офицеры организованно покинули в декабре 2017 года. — О.М.) Раз та сторона, которой Путин так упорно пытается придать субъектность, способна нести ответственность за свои слова и действия, то кто-то же должен отвечать за них».

По той же теме, но мягче, высказался и вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. В комментарии информагентству «Интерфакс-Украина» он напомнил, что российская сторона уж так категорически не отказывается вернуться в Совместный центр, хотя выдвигает определенные условия. «Мы эти условия обсуждаем. Мне кажется, есть дипломатический путь». При этом Резников заметил, что пока смотрит на ситуацию оптимистично, а обстрелы, о которых доложил на брифинге генерал Кравченко и которые журналист Шуклинов сравнил с расстрелом безоружных, предложил считать «случаями, требующими расследования, как и предусмотрено в дополнительных мерах, недавно согласованных в ТКГ».

Участники вечернего митинга под Офисом президента не хотели ничего слышать вообще. «Нет — капитуляции!» — скандировало примерно тысяча человек, среди которых было немало ветеранов АТО. «Разоружать украинскую армию, которая защищает Украину, — преступление!» Бранных слов в адрес Зеленского они не жалели, обещали вернуться сразу, если на передовой появится «двухсотый», — и тогда, мол, гарант уже не успеет сбежать в Ростов.

Когда я передавала этот текст, штаб ООС сообщил: за минувшие сутки, с начала «всеобъемлющего перемирия», сепаратисты трижды нарушили тишину на фронте. По состоянию на утро 28 июля боевики уже не стреляли.

Ольга Мусафирова

собкор в Киеве