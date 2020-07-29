 

Определен механизм клеточной коммуникации, который управляет адаптацией рака

29.07.2020, 19:55, Новости дня

Во время нового исследования специалисты обнаружили новый механизм, который позволяет раковым клеткам адаптироваться к стрессам. С подобными стрессами раковые клетки сталкиваются по мере роста и реагирования на терапию.

Новый механизм вовлекает клетки, которые выпускают маленькие пузырьки. Эти пузырьки содержат сложные смеси белков, РНК и других молекул, которые, в свою очередь, могут перепрограммировать окружающие клетки.

Обнаружилось, что маленькие пузырьки под названием экзосомы также образуются в системе рециркуляции клеток, отвлекающей многократно используемые белки от системы утилизации отходов. Rab11a-экзосомы несут другой набор грузов, помогающий раку расти и оставаться устойчивым при современных методах лечения.





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