Стали известны характеристики европейской Toyota Yaris

29.07.2020, 19:53, Разное

В Сети появились официальные характеристики Toyota Yaris для европейского рынка. Спецификации хэтчбека компания предъявила через девять месяцев после мирового дебюта авто.

Автомобиль приводится в движение 1,5 литровым атмосферным двигателем с мощностью в 125 лошадиных сил и шестиступенчатой механической КПП. Toyota Yaris, по сравнению с японской модификацией, не получила полного привода. Что касается гибридной установки, известно, что под капотом расположен такой же агрегат, но вместо 125 он выдает всего 92 “лошади”, однако дополнительные 80 л.с. обеспечиваются электромотором.

Разработчики в качестве средств безопасности установили комплекс Toyota Safety Sense, включающий предупреждающую систему об угрозе фронтального столкновения, круиз-контроль, систему контроля и информирования об усталости водителя, распознавание пешеходов, дорожных знаков, автоматическое включение дальнего света, мониторинг разметки. Прием заказов на приобретение Yaris уже открыли на территории Германии. Хэтчбек можно приобрести от 1,88 млн рублей до 2,13 млн рублей. Согласно данным компании, в течение 2019 года удалось продать 224 000 Toyota Yaris.