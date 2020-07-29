 

Администрация Трампа согласилась вывести силовиков из Портленда

29.07.2020, 19:48, Новости дня

Администрация США согласилась вывести в четверг сотрудников федеральных силовых ведомств из города Портленда (штат Орегон), сообщила в среду губернатор Орегона Кейт Браун.

«Федеральное правительство после дискуссий, которые я провела с вице-президентом Майклом Пенсом и другими, дало согласие вывести сотрудников федеральных сил из Портленда. Они действовали как оккупационные войска и прибегали к насилию. Сотрудники таможенно-пограничной службы и министерства внутренней безопасности США с завтрашнего дня покинут центр Портленда», – написала губернатор на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что в Портленде полиция не справилась с ситуацией, в связи с чем глава американского государства Дональд Трамп ввел в город федеральные силы.

Суд в США отказался запретить «федералам» задерживать протестующих в Портленде.





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