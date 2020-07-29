США ввели санкции против лиц и компаний, поддерживающих Асада
29.07.2020, 19:47, Новости дня
Соединенные Штаты ввели санкции в отношении лиц и организаций, поддерживающих президента Сирии Башара Асада, сообщается в заявлении, опубликованном в среду на сайте Министерства финансов.
В санкционный список попали сын Асада Хафеза и еще ряд лиц и организаций, в том числе подразделение Сирийской арабской армии.
Как подчеркнул высокопоставленный представитель администрации, США продолжат вводить санкции в отношении сирийских организаций, поддерживающих правительство Асада, пока оно перестанет препятствовать политическому урегулированию конфликта.
Вашингтон обещает ввести санкции в отношении всех физических и юридических лиц, ведущих дела с режимом Асада.
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