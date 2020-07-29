США ввели санкции против лиц и компаний, поддерживающих Асада

29.07.2020, 19:47, Новости дня

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении лиц и организаций, поддерживающих президента Сирии Башара Асада, сообщается в заявлении, опубликованном в среду на сайте Министерства финансов.

В санкционный список попали сын Асада Хафеза и еще ряд лиц и организаций, в том числе подразделение Сирийской арабской армии.

Как подчеркнул высокопоставленный представитель администрации, США продолжат вводить санкции в отношении сирийских организаций, поддерживающих правительство Асада, пока оно перестанет препятствовать политическому урегулированию конфликта.

Вашингтон обещает ввести санкции в отношении всех физических и юридических лиц, ведущих дела с режимом Асада.