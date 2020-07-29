Госдепартамент о помощи зарубежным странам в борьбе с COVID-19

29.07.2020, 19:47, Новости дня

Правительство США выделило 20,5 миллиарда долларов на борьбу с пандемией коронавируса, включая разработку вакцин и лекарств, усилия по обеспечению готовности и помощь иностранным государствам.

Как подчеркивают в Госдепартаменте, США «достигают реальных результатов, помогая странам всего мира бороться с COVID-19 и тем самым защищая родину».

С момента начала пандемии правительство США выделило более 1,5 миллиардов долларов по линии Госдепартамента и Агентства по международному развитию (USAID) на оказание медицинской, гуманитарной и экономической помощи правительствам, международным организациям и неправительственным организациям. Это финансирование поможет спасти жизни благодаря улучшению образования в области общественного здравоохранения, защите медицинских учреждений и наращиванию потенциала лабораторий, эпиднадзора и быстрого реагирования в более чем 120 странах.

Выделенные средства призваны помочь другим странам подготовить лаборатории, активизировать выявление случаев и эпидемиологический надзор, оказать поддержку техническим экспертам, повысить информированность о рисках и т.п.

В частности, Соединенные Штаты пожертвовали России 200 высококачественных аппаратов искусственного дыхания и иные медицинские принадлежности, которые были доставлены в страну военными самолетами.

Более 3,1 миллиарда долларов было выделено Казахстану. Всего за последние 20 лет США оказали Казахстану помощь в размере более 2 миллиардов долларов, из которых 86 миллионов направлены на нужды здравоохранения.

Кыргызстану выделено свыше 3 миллионов долларов. С 1992 года Соединенные Штаты выделили этой стране помощь в размере около 1,2 миллиарда долларов, в том числе более 120 миллионов долларов на здравоохранение.

Около 866 000 долларов выделено Таджикистану, который за последние 20 лет получил от США помощь в размере более чем миллиарда долларов, в том числе около 125 миллионов долларов на здравоохранение.

Около 920 000 долларов выделено Туркменистану, с правительством которого США тесно сотрудничают на протяжении последних 20 лет. Вашингтон выделил на реализацию двусторонних и региональных программ более 207 миллионов долларов, в том числе 21 миллион в сфере здравоохранения.

Узбекистану в связи с пандемией выделено около 3,9 миллиона долларов. За последние 20 лет помощь США стране составила около 1 миллиарда долларов, в том числе 122 миллиона долларов в сфере здравоохранения.

Более 2,7 миллиона долларов выделено Армении, которая за последние 20 лет получила от США более 1,57 миллиарда долларов, в том числе 106 миллионов на нужды здравоохранения.

Около 3,6 миллиона долларов выделено в помощь Азербайджану, в том числе 565 000 долларов в виде гуманитарной помощи для уязвимых категорий населения. Общий объем помощи Азербайджану за последние 20 лет составил 894 миллиона долларов, в том числе 4 миллиона долларов в сфере здравоохранения.

Около 1,7 миллиона долларов выделено Беларуси, которая за последние 20 лет получила от США помощь в размере более 301 миллиона долларов, в том числе 1,5 миллиона в сфере здравоохранения.

Около 2,7 миллиона долларов выделено Грузии, которой США за последние 20 лет оказали помощь на сумму более 3,6 миллиарда долларов, в том числе 139 миллионов долларов в сфере здравоохранения.

Около 17,3 миллиона долларов выделено Украине, в том числе 13,1 миллиона долларов в сфере здравоохранения и гуманитарной помощи, чтобы укрепить потенциал местных медицинских учреждений и пресечь дальнейшее распространением COVID-19. Эти средства также помогут смягчить вторичные последствия пандемии, такие как потеря средств к существованию и доступа к госуслугам для уязвимых групп населения, в том числе на востоке Украины. В эту сумму также входят 4,2 миллиона долларов в виде гуманитарной помощи беженцам и жителям регионов, где идет конфликт. За последние 20 лет Соединенные Штаты выделили около 5 миллиардов долларов на оказание помощи Украине, в том числе почти 362 миллиона долларов на здравоохранение.