Мнение: Почему Америка не справится

29.07.2020, 19:45, Разное

У США большие проблемы. Мне сложно быть оптимистом, так как всё выглядит не просто плохо, а очень плохо. Даже тяжелобольной человек может поправиться, если он лежит в нормальной больнице и послушно соблюдает рекомендации врачей. Дядюшка Сэм, увы, рекомендации врачей игнорирует: у него туберкулёз в последней стадии, а он ходит к гадалкам, чтобы те вылечили его от сглаза.

Когда-то я был категоричным молодым человеком, который считал, что чёрное — это чёрное, а белое — это белое. После ряда неприятных разочарований я впал в бытовой экуменизм, решив, что абсолютной истины не бывает, и что все мы отчасти правы, и что каждая точка зрения имеет право на жизнь. В итоге, однако, я пришёл к выводу, что абсолютная истина всё же существует. Мы можем выслушать, пусть и со снисходительной улыбкой, сталинистов или отрицателей современного искусства: они, судя по всему, ошибаются в главном, но некоторая логика в их аргументах всё же присутствует, полностью сбрасывать её со счетов нельзя. Вместе с тем гомеопаты, плоскоземельцы и экстрасенсы столь очевидно неправы, что рефлексировать в их сторону, пытаясь быть непредвзятым, уже нет нужды.

Реплики типа «учёные многого не знают, может, гомеопаты и вправду как-то научились использовать память воды» кажутся мудрыми, но на практике мудрости в них не больше, чем в репликах типа «дважды два, возможно, не равны четырём». Дважды два — это четыре, и даже если какой-нибудь фокусник подберёт дробную систему счисления, в которой дважды два будут равны пяти, это будет всего лишь фокус, а не опровержение и не коррекция истины.

В масштабах государства, — большой и неповоротливой махины, — всегда проявляются очевидные каждому несуразности. Так, к примеру, сейчас на календаре 2020 год, а в России по-прежнему шлют деловые письма по бумажной почте и по-прежнему держат в школе информатику за сугубо второстепенный, малозначительный предмет. Я привёл только два примера, однако на практике несуразностей в России огромное множество, и мы должны сказать спасибо блогерам за то, что они регулярно обращают наше внимание на эти проблемы.

В США таких несуразностей тоже хватает, однако беда в том, что сейчас очевидные глупости уже не исчерпываются невежественной заносчивостью, из-за которых американцы меряют длину в футах, а объём в галлонах. Власть в США захватили разносчики социалистического менталитета, защитники бедных и меньшинств, и теперь вся американская экономика, всё американское общество вынуждено со стоном подстраиваться под заведомо нерабочие шаблоны поведения.

Я считаю себя образованным человеком и, следовательно, не могу являться расистом. История доказывает, что главная проблема бедности негров и неустроенности чёрных стран заключается в первую очередь в культуре, которая от цвета кожи напрямую не зависит. Негры, воспитанные в семьях белых цисгендерных протестантов, не становятся гениальными математиками, но всё же спокойно вливаются в общество, находят нормальную работу и создают нормальные семьи. Негры из гетто находятся в заднице исключительно потому, что им в головы забивают порочные установки: «работа для лохов», «учёба для задротов», «копы ублюдки», «у нас всё украли белые», «живи одним днём» и прочая, и прочая.

Психология и педагогика сейчас весьма развиты, так что смягчить эту проблему можно было бы относительно легко:

— пересмотреть пособия таким образом, чтобы взрослые жители гетто вынуждены были сами зарабатывать себе на жизнь;

— каждую неделю приглашать в школу чернокожих гостей, чтобы школьники видели: вот успешный нигга, он работает сварщиком, у него жена и трое детей, он ездит на хорошем автомобиле, живёт в хорошем доме и ходит по выходным в бар со своим другом, офицером полиции;

— прикрепить к школам белых психологов, чтобы те рассказывали негритятам, куда они могут пойти работать или учиться после школы, как они могут устроить свою жизнь;

— навести в школах жёсткую дисциплину, наказывая (неуголовным способом) хулиганов, которые срывают уроки.

Кое-что из этого, кстати, было бы неплохо ввести и в российских школах, но это тема для отдельного поста. В любом случае, ничего подобного в чёрных школах не делается и не может делаться, так как американцы отказываются признавать, что именно чёрная культура является корнем всех бед. Культ бедности, война с полицией, насмешки над образованием, психология «мне все должны» не только не подавляются сейчас в чернокожей среде, но и рекламируются из всех щелей, и заражают уже даже белую молодёжь. Трудолюбивых, образованных и обеспеченных американцев вовсю стыдят за то, что они трудолюбивы, образованны и обеспечены. В национальном масштабе убедительную победу одерживает менталитет вечно недовольного люмпена, тяжело работать за которого должен всегда кто-то другой. Соединённые Штаты быстро превращаются в латиноамериканскую страну, в которой изолированные поселения богатых гринго окружены карнавалящим морем непутёвых и ленивых бедняков.

История показывает, что многомиллионные общества меняют свой менталитет медленно, как минимум десятилетиями. Это значит, что Америка уже опоздала: даже если засучить рукава и начать работать завтра, «сделать Америку великой снова» получится в лучшем случае лет через двадцать, навряд ли раньше. При этом засучивать рукава сейчас никто даже не собирается: напротив, с каждым месяцем психология завистливой бедности всё глубже и глубже распространяется по стране. Некоторым странам удавалось изменить к лучшему национальный менталитет после больших катастроф: сокрушительных поражений в войнах, например. На ровном месте, однако, менталитет меняться не будет. Пока Соединённые Штаты не выпьют до дна горький коктейль своей ереси, здравомыслящие голоса будут забиваться шумным гулом толпы обиженных на жизнь бездельников.

В американских оркестрах требуют сейчас отменить слепые прослушивания, чтобы исправить расовый дисбаланс. До последнего времени музыкантов слушали при приёме на работу за специальной ширмой, чтобы оценивать звук инструмента, а не расу музыканта или его пол. Теперь эта практика признана постыдной, так как негры то ли хуже играют, то ли меньше интересуются классической музыкой, и потому не могут честно соревноваться с белыми музыкантами:

https://inosmi.ru/social/20200726/247819333.html

Журналист Нью-Йорк Таймс технично пытается оправдывать расовое сектантство, но вчитываться в его слова нет смысла — борцы за права чёрных очевидно неправы этом случае, и отмена слепых прослушиваний очевидно сделает оркестры слабее.

Аналогичным образом социалисты уничтожают и американскую науку, требуя от учёных смотреть в первую очередь не на научные достижения, а на расу и пол своих коллег:

https://www.gazeta.ru/science/2020/07/26_a_13165987.shtml

Конечно, научное поле всегда является крайне коррумпированной средой, которая кишит агрессивными тупицами и вороватыми шарлатанами, однако это не значит, что ещё одна ложка дёгтя, добавленная в нечистую бочку, ничего не изменит. Социалисты не будут угрозой для тупиц и шарлатанов, так как обратный расизм и обратный гендеризм никак не помешают им обтяпывать свои грязные делишки. Вместе с тем настоящие учёные, которых в американской науке много, будут страдать из-за необходимости, например, уволить опытного помощника, чтобы взять на его место агрессивного чернокожего гомосексуалиста.

На всякий случай: я ровно ничего не имею ни против негров, ни против гомосексуалистов, ни против каких-либо ещё уважающих закон меньшинств. Между чернокожей лесбиянкой и белым цисгендерным мужчиной при приёме на работу я выберу того, кто лучше справится с тестовым заданием. Вместе с тем, если с тестовым заданием лучше справится носитель белых привилегий, я предложу выйти на работу именно белому, потому что я верю, что в филармонии должны играть талантливые музыканты, а науку должны двигать талантливые учёные. Попытки исправить несправедливость силой, продвигая на почётные места представителей угнетённых меньшинств, неизбежно заканчиваются деградацией. В XX веке история России показала это со всей возможной наглядностью.

Здоровый капитализм в Америке сломан. Америка стала великой благодаря меритократии, то есть системе, когда работников вознаграждают за реальные достижения и за проявленное мастерство. Теперь способности и трудолюбие называются «белыми привилегиями», а наверх продвигают как раз тех, кто принципиально не способен ни хорошо учиться, ни хорошо работать.

Как будто одного этого мало, банкиры ещё и доламывают долларовую финансовую систему, печатая незаработанные ими деньги. Посмотрите на свежую диаграмму, которую я нашёл на канале angrybonds:

Уже 86% (!) глобального рынка облигаций имеет доходность ниже двух процентов. Нормальная доходность облигаций — это 5-10%, она обозначена зелёным цветом. Ещё пару десятилетий назад, когда мировая экономика была ещё в норме, всё было просто: выше 10% — большой риск, ниже 5% — низкая доходность, между 5% и 10% — стандартный выбор разумного инвестора. Несложно заметить, что облигации с доходностью 5-10% занимали тогда три четверти рынка, а менее доходные облигации были специфическими инструментами на особые случаи.

Сейчас эта зелёная зона скукожилась до 3% глобального рынка, и даже она больше не является здоровой, так как в наши безумные времена 10% доходности предлагают компании, которым раньше навряд ли дали бы кредит и под 50%.

Базовый сценарий для США выглядит грустно. Финансовый кризис будет усугубляться, пока не перейдёт в полноценную катастрофу. В условиях экономической депрессии влияние сектантов-социалистов будет нарастать, и их варварский менталитет ещё сильнее придавит несчастную страну к самому дну экономической пропасти. Только после этого, — если Америка будет достаточно удачлива, и если она сумеет избежать опустошительной гражданской войны, — можно будет надеяться на возвращение здравого смысла и на постепенный возврат к тому славному прошлому, памятники которого беснующиеся толпы лутеров сбрасывают сейчас верёвками с пьедесталов.