 

Ярмольника отговаривали строить отношения с бывшей возлюбленной Высоцкого

29.07.2020, 19:43, Разное

Первые отношения Леонида Ярмольника были недолгими. С Зоей Пыльновой он прожил всего четыре года. Лишь через несколько лет актер познакомился с Оксаной Афанасьевой. Их первая встреча произошла во время вечеринки. Девушка сидела в гордом в одиночестве и скучала до того, как к ней подошел Ярмольник и заговорил.

Актер влюбился в нее с первого взгляда. Но тогда ему говорили: “Лучше с ней не связываться”. “Ты же понимаешь, с каким мужчиной в ее сердце и памяти тебе придется соперничать?” – спрашивали Ярмольника друзья. Леонида это никогда не интересовало. Вероятно, он был уверен в себе.

Афанасьева встречалась с Владимиром Высоцким последние два года его жизни. Когда поэт скончался, Оксане было 20 лет. Девушка страдала от невосполнимой утраты, ведь Владимир Семенович искренне заботился о ней и был впечатлен ее увлечениями.

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Публикация от Леонид ЯРМОЛЬНИК (@yarmolnikcom) 28 Май 2019 в 11:18 PDT

Как говорят, время лечит. Через три года после смерти Владимира Высоцкого Оксана Афанасьева родила от Леонида Ярмольника дочь Александру. Сейчас наследнице уже 37 лет. В 2014-м она подарила родителям внука Петра.





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