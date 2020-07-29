Лукашенко потребовал от России объяснений из-за обнаруженных под Минском бойцов ЧВК Вагнера

29.07.2020, 19:43, Разное

Глава республики призвал совбез страны срочно обратиться за разъяснениями к России. В частности, он решил спросить о случившемся инциденте с ЧВК Вагнера наши СМИ и телеграм-каналы.

“Чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали”, – отметил белорусский лидер. Он добавил, что из этой ситуации надо выходить достойно. При этом он подчеркнул, что у Белоруссии нет целей опорочить близкую страну.

Напомним, ранее в республике задержали бойцов ЧВК Вагнера по “делу боевиков”. Всего было поймано 33 человека. Силовики задержали “32 боевика иностранной частной компании” под Минском, а также еще одного – на юге страны, передает телеканал “360”.

В беларусии задержали наёмников ЧВК «вагнера» pic.twitter.com/9NPSAE7tiO

— MaDel' (@Mark__Del) July 29, 2020

Также сообщалось о прибытии в Белоруссию более 200 российских наемников. Якобы бойцы ЧВК Вагнера прибыли в страну, чтобы дестабилизировать обстановку в период избирательной кампании.

Частная военная компания Вагнера – это неофициальное вооруженное формирование, которое основал Дмитрий Уткин – бывший командир отряда спецназа ГРУ МО России. Имел позывной – Вагнер.