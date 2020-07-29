Мастера конспирации: первые фото Риты Оры с новым бойфрендом-режиссером

29.07.2020, 19:42, Разное

Неделю назад стало известно, что певица Рита Ора закрутила роман с французским режиссером и клипмейкером Роменом Гаврасом. На его счету множество клипов для звезд первой величины, включая Канье Уэста, Jay-Z, M.I.A., Arctic Monkeys, а также несколько полнометражных фильмов – “Наш день придет”, “Мир принадлежит тебе”. Западные инсайдеры со ссылкой на друзей артистки утверждали, что пара начала встречаться этим летом – они были замечены вместе в Сохо-Хаус в Лондоне. Но стоило папарацци покопаться в своих архивах, выяснилось, что отношения между 29-летней Ритой и 39-летним Роменом завязались еще до локдауна из-за пандемии коронавируса.

Рита Ора и Ромен Гаврас, март 2020 Первые снимки Гавраса и Оры датируются мартом этого года: пара была замечена фотографами около дома певицы в Лондоне. Тогда Ромен, одетый в непримечательные темные оттенки и замотавший лицо шарфом, был подписан как “неизвестный мужчина”, но сейчас его личность наконец рассекретили, а фото – обнародовали.

Она серьезно относится к Ромену и по-настоящему влюблена. Это впервые, когда она серьезно рассматривает кого-то за последние годы,

– рассказал источник об отношениях пары. Влюбленные были замечены и на днях, когда вместе побывали в клубе The Little Yellow Door в Ноттинг-Хилле, чтобы отпраздновать 30-летие близкой подруги Оры, Анды Власаку. После праздника они вернулись в дом Риты в 7 утра.

Рита Ора на выходе из клуба The Little Yellow DoorНапомним, последним официальным романом Оры считались отношения с Рафферти Лоу. Впервые о романе между певицей и старшим сыном Джуда Лоу заговорили после церемонии British Fashion Awards, которая состоялась в Лондоне в начале декабря 2019 года. После официальной части мероприятия Ора отправилась тусоваться в Harry’s Bar с Лоу, с которым у нее закрутился роман на съемочной площадке фильма Twist. В тот вечер они вместе покинули клуб глубоко за полночь, а на следующий же день они также вместе отправились на работу и были замечены на улицах Лондона со всей съемочной командой.

До Рафферти эффектная певица недолго встречалась с актером Эндрю Гарфилдом и даже “посягала” на сына еще одной голливудской звезды – Виктории Бекхэм. Но, по словам инсайдеров, та запретила Бруклину видеться с Ритой. Еще раньше она состояла в отношениях с музыкантом Эндрю Уоттом, о расставании с которым сообщила на шоу Jonathan Ross Show, и с шотландским диджеем Келвином Харрисом.

Ромен Гаврас