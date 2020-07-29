Вслед за королевой Матильдой: герцогиня Камилла превратила защитную маску в часть образа

29.07.2020, 19:42, Разное

В Великобритании уже несколько дней как введено правило обязательного ношения маски (с крупным штрафом для всех недобросовестных граждан) и со всех сторон звучат призывы заботиться о своем и чужом здоровье в связи с вирусом COVID-19. Однако сами британские монархи до поры до времени не учитывали эти правила и активно выходили в свет – хоть и соблюдая социальную дистанцию, но без “защиты”. И это несмотря на то что “коллеги” Кейт Миддлтон и принца Уильяма из Испании (королева Летиция и король Филипп), а также королева Матильда из Бельгии уже давно сделали выбор в пользу этого аксессуара.

Герцогиня Камилла

Первой взять за правило следить за своей и чужой безопасностью в Великобритании решилась герцогиня Камилла Корнуолльская. Вчера она посетила центр Лондона, и за все время своей прогулки не снимала с лица яркую маску с модным в этом сезоне принтом в виде перьев павлина. Фэшн-знатоки уже опознали новый аксессуар герцогини: он был приобретен в престижном универмаге Liberty, за его дизайн отвечала Фиона Клэр, и стоит он 38 фунтов стерлингов. А также – что немаловажно – подобран под цвет платья Камиллы.

В таком “синем” образе герцогиня прошла вдоль Трафальгарской площади к недавно открывшейся после карантина Национальной картинной галерее. Там для Камиллы провели личную экскурсию по экспозиции, продемонстрировав маршруты для гостей, призванные снизить риск заражения. Сразу после этого визита герцогиня направилась на находящуюся неподалеку Пиккадилли-Серкус. Близ главной туристической точки Лондона она посетила магазин лекарственных и косметических препаратов Boots, где пообщалась с работниками сферы торговли. Стоит отметить, что за все время прогулки по центру города Камиллу практически не сопровождала охрана: лишь едва заметный секьюрити в темном костюме “маячил” на заднем плане.

Камилла в Национальной галерее

К слову, пальму первенства по ношению маски герцогиня Корнуолльская делит с принцем Уильямом: не так давно последний посещал центр разработки вакцины от коронавируса и надел во время этого визита медицинскую маску. Впрочем, белый халат и защита на лице были обязательным условием для посещения научно-исследовательских центров еще до глобальной пандемии.

Камилла в магазине Boots