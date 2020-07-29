 

Польского премьера возмутили радужные флаги на памятниках в Варшаве

29.07.2020, 19:30, Новости дня

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что всегда поддерживает свободу слова и мыслей, но борцы с гомофобией перешли все границы дозволенного, осквернив памятники Варшавы.

«Основным условием любой цивилизованной дискуссии о толерантности является определение границ этой толерантности. Можно ли оправдать любое, даже самое иконоборческое поведение борьбой за свое видение мира? Оправдывает ли цель средства? Определенно нет!» – написал Моравецкий в Facebook.

Минувшей ночью неизвестные развесили радужные флаги ЛГБТ-сообщества на нескольких варшавских памятниках. По данным полиции, речь идет, в частности, о памятниках Николаю Копернику, Яну Килинскому и Варшавской русалке. Позже в интернете был опубликован манифест, где поясняется, что акция проведена в рамках «борьбы с гомофобией», передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Польша вступила в борьбу с «оправданием гомосексуальной идеологии».





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