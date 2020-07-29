 

Жители Анапы пожаловались на почерневшую воду в море

29.07.2020, 19:23, Разное

Жители Анапы пожаловались на темный цвет воды в Черном море. Люди писали в социальных сетях о том, что это, по их мнению, сточные воды.

По данным телеканала “360”, кто-то предположил, что черный цвет обусловлен солью, вступившей в реакцию с металлом. Один из пользователей пояснил, что всему виной водоросли, которые гниют в теплой воде, пишет “Царьград”.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Губин впервые вышел на сцену после длительного затворничества

26.06 / Популярный израильский сериал “Уличное правосудие” адаптируют для НТВ

06.07 / Дочь Спилберга готовится к свадьбе

12.07 / Личное: Зачем умерла блогерка?

29.07 / Мнение: Вопросы достройки

18.07 / “Сразу штамп в паспорте”: Роза Сябитова поделилась способом поиска мужчины для замужества

04.07 / Раскрыты характеристики нового ударного вертолета Ми-28НМ

29.06 / Ксения Качалина: «Анна-Мария Ефремова видит отца в тюрьме, а меня – в психушке»

11.07 / Медики рассказали о пользе чеснока для организма

06.07 / Мнение: Нормальный новый лидер

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска