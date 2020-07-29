Жители Анапы пожаловались на почерневшую воду в море

29.07.2020, 19:23, Разное

Жители Анапы пожаловались на темный цвет воды в Черном море. Люди писали в социальных сетях о том, что это, по их мнению, сточные воды.

По данным телеканала “360”, кто-то предположил, что черный цвет обусловлен солью, вступившей в реакцию с металлом. Один из пользователей пояснил, что всему виной водоросли, которые гниют в теплой воде, пишет “Царьград”.