Жители Анапы пожаловались на почерневшую воду в море
29.07.2020, 19:23, Разное
Жители Анапы пожаловались на темный цвет воды в Черном море. Люди писали в социальных сетях о том, что это, по их мнению, сточные воды.
По данным телеканала “360”, кто-то предположил, что черный цвет обусловлен солью, вступившей в реакцию с металлом. Один из пользователей пояснил, что всему виной водоросли, которые гниют в теплой воде, пишет “Царьград”.
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